Türk Telekom Liseliler Yazılım Kampı sona erdi

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirilen törenin açılış konuşmalarını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Kaplan, Anakod Yazılım Akademisi kurucu ortakları ve kamp organizatörleri Muhammed Taha Özdemir ve Merve Nur Uysal ile "Türk Telekom Liseliler Yazılım Kampı" öğrencileri Behiye Nur Önal ve Zeynep Dilşan Çağlar yaptı.

"BU YIL İLK KEZ DİJİTAL OYUN TASARIMI BÖLÜMÜMÜZ 30 ÖĞRENCİ ALACAK"

Törenin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Anadolu Üniversitesi mühendislik ağırlıklı bir üniversite değil. Ancak artık yazılım, yapay zekâ, dijitalleşme gibi kavramlar yalnızca mühendislerin alanına giren konular olmaktan çıktı. Bu nedenle bu alanları herkesin tanıması ve anlaması gerekiyor. Liseli gençlerimizin kariyer yolculuklarına başlamadan önce nasıl bir rota çizeceklerine dair fikir sahibi olmaları açısından böyle bir eğitim çok faydalı. Bu kampın en büyük çıktısı, sizleri Anadolu Üniversitesi kampüsünde ağırlamış olmamızdır. Anadolu Üniversitesi olarak dijitalleşme, yapay zekâ, oyun geliştirme ve animasyon konularında öncelikli alanlara sahibiz. Mühendislik altyapımız olmasa da bu alanların sanatsal yönlerini ortaya koyacak bölümlerimiz var. Bu vesileyle sizlerle bir haberi paylaşmak istiyorum: Bu yıl ilk kez Dijital Oyun Tasarımı Bölümümüz 30 öğrenci alacak. Ayrıca Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulumuz da bu yıl ilk öğrencilerini kabul edecek" dedi.

"ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLE ÜMİDİMİZİ YEŞERTTİK"

Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Kaplan, "Bizler kamp sürecinin son kısmında yer aldık ancak ekibimiz, Anadolu Üniversitesi'nin misafirperverliğiyle çok başarılı bir çalışma yürüttü. Salondaki gençlerin ilgisi ve motivasyonu bizleri çok umutlandırdı. İnternet ve güvenlik teknolojileri açısından ülkemizin geleceğinin emin ellerde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi ile ümidimizi yeşerttik" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİN AYDIN GENÇLERİNİ TÜRK TELEKOM'UN DESTEĞİYLE GELECEĞE HAZIRLIYORUZ"

Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut Küçük ise şunları söyledi:

"Anadolu Üniversitesi'ni ilk kez ziyaret ettim. Anadolu Üniversitesi ülkemizin en büyük ve en köklü üniversitelerinden bir tanesi. Biz de gençlerimizle gurur duyuyoruz. Türk Telekom'un desteğiyle ülkemizin aydın gençlerini geleceğe hazırlıyoruz."

"AMACIMIZ YAZILIMDAN ANLAYAN MULTİDİSİPLİNER BİREYLER YETİŞTİRMEK"

Anakod Yazılım Akademisi kurucu ortakları Muhammed Taha Özdemir ve Merve Nur Uysal, "Yazılım kampı sürecimize Anadolu Üniversitesi Yazılım Kulübü ile birlikte başladık. Yazılım kampları dışarıda yaygın bir konseptti ancak biz bunu liseli gençlere uyarlamak istedik. Amacımız, tüm gençleri yazılımcı yapmak değil; yazılımdan anlayan, farklı disiplinleri birleştirebilen bireyler yetiştirmek" ifadelerini kullandı.

"ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDE BULUNMAK ÇOK GÜZEL BİR DENEYİMDİ"

Kamp öğrencilerinden Behiye Nur Önal, "Bu seneki yazılım kampında Orta Seviye C++ ve Python eğitimi alma fırsatı buldum. Kamp boyunca matematik, felsefe ve kodlama dışında, hayat tecrübesi edinmeye yönelik birçok deneyim yaşadık. Üniversite sınavından yeni çıkmış biri olarak bu kamp bana her anlamda çok olumlu katkı sağladı. Anadolu Üniversitesi kampüsünde bulunmak, bir lise öğrencisi için çok değerli bir deneyimdi" dedi.

"KÖKLÜ BİR ÜNİVERSİTEYLE BAĞLANTI KURMA FIRSATI YAKALADIK"

Kamp öğrencilerinden Zeynep Dilşan Çağlar ise şu sözleri kullandı:

"Ben Python ve Selenium eğitimleri aldım. Henüz lise öğrencisiyken Anadolu Üniversitesi gibi köklü bir üniversiteyle bağ kurma fırsatı bulmak bizim için çok kıymetliydi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR AMACIYLA ÇEKİLİŞ DÜZENLENDİ

Açılış konuşmalarının ardından 'Türk Telekom Liseliler Yazılım Kampı' eğitmenlerine Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Kaplan ve Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut Küçük tarafından plaket takdim edildi. Plaket töreninin ardından kampa katılan öğrenciler arasında kamp süresince gösterdikleri özveri için teşekkür amacıyla bir çekiliş düzenlendi. Çekilişte İbrahim Efe Dağlı ve Eren Özgür Özdoğan dizüstü bilgisayar; Duru Caner ve Mustafa Talha Akarca oyuncu klavyesi; Elif Öz ve Görkem Bulut ise oyuncu faresi kazandı. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Törene başta Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Kaplan olmak üzere dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.