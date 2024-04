Türk Telekom Prime'dan Tivibu GO Süper Paket kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Prime evde internet kullanıcıları, 6 ay boyunca Tivibu GO Süper Paketi'nden ücretsiz kullanabilecek.

Tivibu GO ile 6 ay boyunca zengin içerikli TV ayrıcalığından faydalanan Türk Telekom Prime evde internet kullanıcıları, Süper Paket sayesinde çok sayıda içeriğe erişebilecek.

İçerisinde 110'dan fazlası HD olmak üzere toplamda 145'in üzerinde TV kanalı bulunan Tivibu GO Süper paketiyle kullanıcılar, yüzlerce içeriği web üzerinden, mobil cihazlardaki Tivibu GO uygulamasından ve uygulamayı destekleyen akıllı televizyonlardaki Tivibu Smart TV uygulaması üzerinden izleyebilecek.

Kullanıcılar, Tivibu GO Süper Paketi'yle Bundesliga, Bundesliga 2, Belçika Pro Lig, İskoçya Premiership, FA Cup, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa, Basketbol Şampiyonlar Ligi, CEV Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi, Hentbol Şampiyonlar Ligi, ATP Masters tenis turnuvalarını ücretsiz izleyebiliyor.

Ayrıca, EuroLeague, İspanya La Liga, İtalya Serie A, NBA ve Formula 1 içerikleri S Sport kanalları üzerinden kullanıcılarla buluşuyor.

Kullanıcılar, platforma taşınan Sinema TV kanalları aracılığıyla, en güncel, sevilen yerli ve yabancı filmlere de erişebiliyor.

Tivibu GO Süper Paketi'ne sahip olmak isteyen mevcut ve yeni Prime evde internet kullanıcıları, SMS yoluyla katılım şifresi aldıktan sonra Tivibu çağrı merkezi üzerinden şifreyi aktive ederek Tivibu GO Süper Paketi'ni 6 ay boyunca ücretsiz olarak dilediği zaman internet olan her yerde kullanabilecek.