Türk Telekom Selfy Fest başlıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Selfy Kampüste" konseptiyle düzenlenecek Türk Telekom Selfy Fest, bu yıl 26 Ekim'e kadar Isparta, Kayseri, Antalya, Eskişehir ve Balıkesir'de gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında KÖFN ve Can Bonomo sevilen şarkılarını üniversitelilerle birlikte seslendirecek. Gençler; oyun turnuvaları, söyleşiler ve birbirinden heyecanlı aktivitelerle festival coşkusunu kendi kampüslerinde yaşayacak.



Festival boyunca Muud Karaoke ve Selfy Quiz gibi gün boyu devam edecek etkinlikler ve yarışmalar düzenlenecek. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek Gameon FC24 turnuvası gençlerin heyecan dolu karşılaşmalarına sahne olacak.

Türk Telekom, Selfy Fest kapsamında öğretici etkinliklere de imza atacak. Şirket yöneticileri, öğrencileri kampüslerinde ziyaret ederek oyuncu Atakan Çelik'in moderatörlüğünde gerçekleşecek sohbetlerde gençlere deneyimlerini aktaracak. Tivibu Spor'un ekran yüzleri Erkut Öztürk, Tümer Metin, Erman Özgür ve Elvir Baljic Futbol Kariyer Söyleşileri'nde tecrübelerini üniversiteliler ile paylaşacak.



- "GENÇLERİ BU YIL DA DOPDOLU BİR SELFY FEST BEKLİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, gençlerin ihtiyaç ve beklentilerini anlamaya çalışarak, teklif ve hizmetleri onların hayatının her anına değer katacak şekilde tasarladıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:



"Yaptığımız araştırmalarla gençlerin beklentilerini tespit ediyor, onlara faydalı olacak hizmetler oluşturuyoruz. Selfy'de gençlere özel olarak sınırsız, esnek ve avantajlı mobil tekliflerin yanında gençlerin hayatlarına daha fazla dokunabilmek için seyahat indirimi, konser ve tiyatro indirimli bilet hakkı gibi faydalar da sunuyoruz. Bununla birlikte, her yıl gerçekleştirdiğimiz ve artık gelenekselleşen Selfy Fest'te konserden oyun turnuvalarına, kariyer sohbetlerinden çeşitli yarışmalara kadar gençlerin hem eğlendiği hem de yeni deneyimler elde ettiği bir ortam yaratıyoruz. Gençleri bu yıl da dopdolu bir Selfy Fest bekliyor."

