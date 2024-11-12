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Bilim-Teknoloji

Türk Telekom siber güvenlik oluşumu FIRST'e katıldı

Türk Telekom, siber güvenlik olaylarına etkin ve kapsamlı müdahale yetkinliğini Forum of Incident Response and Security Teams'e (FIRST) katıldı.

DHA12 Kasım 2024 Salı 11:59 - Güncelleme:
Türk Telekom siber güvenlik oluşumu FIRST'e katıldı
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Türk Telekom Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ali Taşkın konuyla ilgili, "Dünyanın en önemli siber güvenlik oluşumlarının başında gelen FIRST'e dahil olduk. Bu adım, siber güvenlikteki vizyonumuzu ve yetkinliğimizi bir kez daha teyit ediyor" diye konuştu.

Toplamda 7 bin müşteriye 50'den fazla siber güvenlik hizmeti sunan Türk Telekom, kapsamlı denetimlerin ardından dünya standartlarında sunduğu güvenlik çözümleri ile FIRST üyeliğine kabul edildi. FIRST topluluğuna tam akredite olarak katılan Türk Telekom'un siber güvenlik olaylarına etkin ve kapsamlı müdahale yetkinliği uluslararası çapta tescillenmiş oldu.

'SİBER GÜVENLİKTEKİ VİZYONUMUZU VE YETKİNLİĞİMİZİ BİR KEZ DAHA TEYİT EDİYOR'

Türk Telekom Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ali Taşkın, "Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezinde, uzman mühendislerimizle sunduğumuz hizmetler ve bu alandaki liderliğimiz uluslararası kuruluşlar tarafından da tescilleniyor. Geçtiğimiz aylarda uluslararası sertifikasyon kuruluşu CREST tarafından üç başlıkta akredite edilmiştik. Şimdi de dünyanın en önemli siber güvenlik oluşumlarının başında gelen FIRST'e dahil olduk. Bu adım, siber güvenlikteki vizyonumuzu ve yetkinliğimizi bir kez daha teyit ediyor" diye konuştu.

'UZMAN MÜHENDİSLERİMİZLE KÜRESEL STANDARTLARLA HİZMETLER SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Taşkın, "Türk Telekom olarak, milli sorumluluklarımız arasında gördüğümüz siber güvenlik ekosistemini güçlendirecek çözümlerimizi artırmaya ve uzman mühendislerimizle küresel standartlarla hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezinde sunduğumuz hizmetler ve bu alandaki liderliğimiz, uluslararası kuruluşlar tarafından da tescilleniyor. Geçtiğimiz aylarda sertifikasyon kuruluşu CREST tarafından üç başlıkta akredite edilmiştik. Şimdi de dünyanın en önemli siber güvenlik oluşumlarının başında gelen FIRST'e dahil olduk. FIRST üyeliğimiz, siber güvenlikteki vizyonumuzu ve yetkinliğimizi bir kez daha teyit ediyor. Türkiye'nin dijital güvenliğini sağlama misyonumuzu dünyadaki en deneyimli ve yetkin ekiplerin bulunduğu bir oluşumun içerisinde, daha güçlü ve proaktif bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

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