Türk Telekom, TahtApp uygulamasıyla çocuklara ışık oldu! 5G ile karne heyecanı 7 ilde eş zamanlı yaşandı

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin: "Türk Telekom olarak 'Türkiye'ye Değer' vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Günışığı projesi ve TahtApp uygulamamızla az gören çocuklarımızın eğitim hayatına aktif katılımını destekliyor, teknolojideki liderliğimizi ve Ar-Ge gücümüzü toplumsal faydaya dönüştürüyoruz. Bu yıl ise 'Herkes için 5G' vizyonumuz doğrultusunda, 5G teknolojimizin sunduğu imkânlarla karne heyecanını Türkiye'nin farklı şehirlerindeki Günışığı çocuklarımızla eş zamanlı olarak paylaşma fırsatı bulduk. İstanbul Seyrantepe Ortaokulu'nda eğitim gören Günışığı öğrencimiz Azra Arıca'nın karne sevincine ortak olurken, sınıfından farklı illerdeki öğrencilerimize canlı bağlantılarla ulaştık ve aynı heyecanda buluştuk. Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme misyonumuz doğrultusunda Günışığı çocuklarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımı ve herkes için erişilebilirlik ilkesiyle kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi sürdürüyor. Teknoloji bilgi birikimini engelli bireylerin hizmetine sunarak bilgiye erişimi destekleyen Türk Telekom, Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) iş birliğiyle yürüttüğü Günışığı projesi kapsamında az gören çocukların eğitim hayatına destek veriyor. Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması sayesinde öğrenciler sınıf tahtasındaki içerikleri gerçek zamanlı olarak tabletlerinden takip edebiliyor. Bu yıl ise Türk Telekom, karne heyecanını 5G teknolojisinin gücüyle Türkiye'nin dört bir yanındaki Günışığı çocuklarıyla buluşturdu.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, karne günü kapsamında İstanbul'daki Seyrantepe Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılarak Günışığı projesi öğrencilerinden 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Azra Arıca'ya karnesini takdim etti. Şahin, 5G ile Türkiye'nin yedi bölgesinden farklı illerdeki okullara eş zamanlı canlı bağlantı gerçekleştirdi. İstanbul'daki okulla birlikte Afyonkarahisar, Diyarbakır, Isparta, Samsun, Konya ve Van'da bulunan 6 okula daha bağlanılarak eğitim gören Günışığı çocuklarının karne törenine eş zamanlı erişim sağlandı. Ebubekir Şahin, bağlandığı okullardaki öğrencilere tebriklerini iletti.

"HERKES İÇİN 5G' YAKLAŞIMIMIZLA SINIRLARI KALDIRIYORUZ"

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları ifade etti: "Türk Telekom olarak 'Türkiye'ye Değer' vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Günışığı projesi ve TahtApp uygulamamız, az gören çocuklarımızın eğitim hayatına aktif katılımını destekliyor, hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına katkı sağlıyor. Türk Telekom Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen TahtApp uygulamamız sayesinde öğrencilerimiz sınıf içi eğitimlerini akranlarıyla eş zamanlı takip edebiliyor. Günışığı projesi ve TahtApp uygulamamızla az gören çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sunmaya devam ederken, teknolojideki liderliğimizi ve Ar-Ge gücümüzü toplumsal faydaya dönüştürmeyi önceliklendiriyoruz. Bu yıl 'Herkes için 5G' vizyonumuz doğrultusunda, 5G teknolojimizin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme avantajıyla karne heyecanını Türkiye'nin farklı şehirlerindeki Günışığı çocuklarımızla eş zamanlı olarak paylaşma imkânı bulduk. İstanbul Seyrantepe Ortaokulu'nda eğitim gören Günışığı öğrencimiz Azra Arıca'nın karne sevincine ortak olurken, Azra'nın sınıfından Afyonkarahisar, Diyarbakır, Isparta, Samsun, Konya ve Van'daki öğrencilerimize canlı bağlantılarla ulaştık; kilometreleri ortadan kaldırarak aynı heyecanda buluştuk. 5G'nin sağladığı imkânlarla çocuklarımızın karne sevincine ortak olmaktan büyük mutluluk duyduk. Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme misyonumuz doğrultusunda Günışığı çocuklarımızın yanında olmayı ve onların başarı hikâyelerine tanıklık etmeyi sürdüreceğiz."

İstanbul Seyrantepe Ortaokulu'nda eğitim gören 12 yaşındaki Günışığı öğrencisi Azra Arıca; duygularını şu sözlerle dile getirdi: "TahtApp sayesinde sınıfta öğretmenimin tahtaya yazdıklarını tabletimden rahatça görebiliyor ve derslerimi rahatça takip edebiliyorum. Bugün ise karne alırken okulumuza kurulan büyük ekrandan diğer şehirlerdeki Günışığı arkadaşlarımla bir araya geldim. Onlarla aynı anda konuşmak ve uzaktaki arkadaşlarımla karne sevincimizi paylaşmak beni çok mutlu etti."

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLIYOR

Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) iş birliğiyle 2014 yılında hayata geçirdiği Günışığı projesi, total kör tanısı konan ve yüzde 1 ile 10 arasında ışık algısı bulunan çocukların erken müdahale eğitimleri alarak akranlarıyla aynı okul ve sınıflarda, kaynaştırma modeliyle eğitim görmelerini hedefliyor. Proje kapsamında Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması, tahtadaki içerikleri eş zamanlı olarak öğrencilerin tabletlerine aktararak ders takibini kolaylaştırıyor. Bugün 25 ilde 200 okulda kullanılan uygulama, az gören öğrencilerin eğitim süreçlerine aktif katılımını destekliyor. Eğitimde fırsat eşitliği yaratan bu çözümler sayesinde bugüne kadar 81 ilden 1000'i aşkın az gören çocuk, eğitim hayatlarını engelsiz arkadaşlarıyla birlikte sürdürme ve toplumsal yaşama eşit koşullarda katılma fırsatı elde etti.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN 5G İLE EŞ ZAMANLI KARNE HEYECAN YAŞANDI

5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme avantajıyla İstanbul Seyrantepe Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreni, Türkiye'nin farklı illerindeki Günışığı öğrencilerini aynı anda bir araya getirdi. Etkinlikte; Afyonkarahisar Kadaifçioğlu İlkokulu'ndan 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Asya Demirel, 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Mehmet Gürbüz ve Onur Uraz, 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi Defne Yılmaz, Diyarbakır Bismil Tepe İmam Hatip Ortaokulu'ndan 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Rümeysa Karakoç, Isparta Zehra Ulusoy İlkokulu'ndan 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi Muhammed Cemil Özkul, Samsun Canik Uludağ Ortaokulu'ndan 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Beyza Nur Ay, Konya Meram Doktor Teoman Bilge İlkokulu'ndan 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Ahmet Akkan ve Van Muradiye Cumhuriyet Ortaokulu'ndan 14 yaşındaki 5. sınıf öğrencileri Emir Akkuş ve Emre Akkuş ile eş zamanlı bağlantılar kurularak karne coşkusu hep birlikte yaşandı.