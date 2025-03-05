Türk Telekom ve Nokia, İspanya'da 5G destekli akıllı fabrika çözümlerini tanıttı

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, özel 5G ve yeni nesil teknolojiler alanındaki çalışmalarına devam eden Türk Telekom, yerel ve küresel düzeyde iş birlikleri geliştirerek dijital dönüşüm projelerine öncülük ediyor.

Türk Telekom ve Nokia, 5G'nin düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği ve hızlı veri iletim kabiliyetlerini kullanarak Endüstri 4.0 çerçevesinde akıllı fabrika uygulamalarına yönelik denemeler gerçekleştirdi. Etkinlikte, MX Context ürünü ile çalışan güvenliğini üst seviyeye taşıyacak ve üretim verimliliğini artıracak sistemler demo gösterimlerle tanıtıldı.

Denemelerde, fabrika veri merkezinde yapay zeka tabanlı analizleri desteklemek amacıyla Nokia'nın MX Industrial Edge (MXIE) platformu oluşturuldu. Bu sistem, işçi güvenliği ve operasyonel süreçlerde çok modlu sensör füzyonuyla yapay zeka tabanlı çıkarımlar sağlayarak iki farklı kullanım senaryosunu içeriyor.

- "5G'YE GEÇTİĞİMİZDE, ÜLKEMİZE DEĞER KATAN ÇOK FAZLA ÇALIŞMAYA İMZA ATACAĞIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, güçlü fiber altyapıları ve teknoloji alanındaki birikimleriyle dijital dönüşüme liderlik etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Önal, bu meseleyi bir milli sorumluluk meselesi olarak gördüklerini aktararak, "Yenilikçi teknolojileri sağlık, eğitim, spor, sanat gibi hayatın tüm alanlarında ve ülkemizin her köşesinde kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz. 5G'nin getirdiği olanaklar birçok sektörde güçlü ve faydalı dönüşümler yaratacak. Biz de bu alandaki vizyonumuz doğrultusunda tüm sektörleri kapsayan öncü çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akıllı şehircilik, akıllı tarım, akıllı fabrika projeleriyle dijital geleceği inşa ettiklerini vurgulayan Önal, şunları paylaştı:

"İş sağlığı, çalışan güvenliği ve verimlilik konularına odaklandığımız uygulamalarda Nokia ile başarılı Sanayi 4.0 denemeleri gerçekleştirdik. Ayrıca MWC'de de Nokia MX Context demolarını da deneyimledik. Bu iş sağlığı ve çalışan güvenliği açısından büyük bir adım. Denemelerde gerçek zamanlı video analitiği ve yapay zekâ teknolojilerinin yanı sıra özel 5G endüstriyel şebeke teknolojisinden yararlanılarak başarılı sonuçlar elde ettik. Bu çalışmalar bize 5G'nin düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği kabiliyetleriyle sektörlere katacağı verimliliği tekrar ispatlamış oldu. 5G'ye en hazır operatör olarak 5G'ye geçtiğimizde, bu kazanımlarımızla ülkemize değer katan çok fazla çalışmaya imza atacağız."

- "OTOMASYONU DAHA İLERİ SEVİYEYE TAŞIMASINA YARDIMCI OLABİLİRİZ"

Nokia Bulut Ağ ve Servisleri'nin Kurumsal Kampüs Uç Çözümleri Başkan Yardımcısı Stephan Litjens de Türk Telekom'un, Türkiye'deki endüstriyel dijitalleşmeyi hızlandırmak amacıyla Nokia MX Context ve özel 5G teknolojisini bir araya getirme konusundaki ilgisinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Litjens, "MX Context'in gelişmiş yapay zeka destekli sensör füzyonu ve konumlandırma yeteneklerinin özel 5G'nin yüksek performanslı bağlantısıyla birleşmesi sayesinde, endüstrilerin çalışan güvenliğini artırmasına, operasyonel verimliliği iyileştirmesine ve otomasyonu daha ileri seviyeye taşımasına yardımcı olabiliriz." değerlendirmelerinde bulundu.