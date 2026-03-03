Türk Telekom ve Nokia'dan işbirliği: Oyun deneyimini üst seviyeye taşıyacak

Dünya GSM Birliğinin (GSMA) her yıl Barselona'da düzenlediği Mobil Dünya Kongresi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Dijitalleşen dünyanın gelişen teknolojilerini Türkiye'de kullanıcılarla buluşturma hedefiyle teknoloji bilgi birikimini hayatın her alanına aktaran Türk Telekom, ulusal ve uluslararası teknoloji şirketleriyle yeni işbirliklerini hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Şirket, müşterilerinin oyun deneyimini üst seviyeye taşımak amacıyla Nokia ile "işbirliği protokolü" imzaladı. İşbirliği kapsamında daha önce Türk Telekom AR-GE ve İnovasyon Merkezi'nde başarıyla test edilen yeni nesil "L4S teknolojisi", kongrede tanıtıldı ve uygulamalı olarak sergilendi.

"L4S teknolojisi", Türk Telekom'un 5G gücüyle birleştiğinde, VR oyun ve video konferans görüşmelerinde ultra düşük gecikme ve yüksek hız sağlıyor.

- "MÜŞTERİ DENEYİMİNİ YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ebubekir Şahin, söz konusu teknolojiye ilişkin "Güçlü fiber altyapımız ve teknoloji bilgi birikimimizle ülkemizin dijital dönüşümüne ve yakında hayatımıza girecek olan 5G yolculuğuna öncülük ediyoruz." diye konuştu.

Dijitalleşen dünyada en yeni teknolojileri Türkiye'de hayata geçirme vizyonunu milli sorumluluk olarak gördüklerine işaret eden Şahin, bu teknolojileri hayatın her alanına entegre etmek için ulusal ve uluslararası paydaşlarla çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Nokia ile kongrede yeni bir teknolojiyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk Telekom'un 81 ili ören güçlü fiber altyapısı ile daha hızlı ve daha güvenli bir 5G hizmeti sunmayı hedeflerken yeni L4S teknolojisi ile birçok sektörde ultra düşük gecikme sağlayarak müşteri deneyimini yüksek seviyeye çıkaracağız. Nokia ile birlikte Türk Telekom AR-GE ve İnovasyon Merkezi'mizde geçen ay başarıyla denediğimiz L4S teknolojisini, bugün de kongrede tanıtarak VR oyun uygulamalarını 5G şebekesi üzerinden kusursuz olarak deneyimledik. Türk Telekom olarak düşük gecikmeye ve yüksek hıza sahip 5G teknolojisini sunmak için gün sayarken ülkemize değer katacak projelerle dijital dönüşüme öncülük etmeye devam edeceğiz."

- "TÜRK TELEKOM İLE ÇALIŞMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Nokia Avrupa Bölge Başkanı John Harrington da şirketin öncülük ettiği L4S teknolojisinin, internet üzerinden iletilen veri paketlerinin yaşadığı gecikmeyi önemli ölçüde azalttığını ve gerçek zamanlı uygulamaların geniş ölçekte hayata geçirilmesini mümkün kılan kritik teknoloji olarak öne çıktığını söyledi. Harrington, "5G hizmetlerinin Türkiye'de kullanıma sunulmasıyla abonelerine üstün bir 5G deneyimi sağlamak amacıyla uzun yıllardır işbirliği yaptığımız Türk Telekom ile çalışmaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

- L4S TEKNOLOJİSİ KONGREDE SERGİLENDİ

Öte yandan söz konusu teknoloji kongrede sergilenirken, denemenin ilk bölümünde, şebeke yoğunluğu yokken profesyonel bir oyun VR ortamında gecikmesiz oynanabildi.

Ardından baz istasyonu üzerinde kontrollü bir şebeke yükü oluşturularak gerçek hayatta karşılaşılabilecek olası gecikme senaryoları simüle edildi. L4S devre dışıyken artan yoğunluğa bağlı olarak oyunda donma ve gecikmeler yaşandı.

Aynı şebeke koşulları korunarak L4S devreye alındığında ise gecikmeler akıllı biçimde yönetilerek veri akışının hızlandığı görüldü. Böylece VR oyun deneyimi yeniden stabil hale geldi. Kontrol tepkileri hızlanırken görüntü akıcılığı arttı ve genel kullanıcı deneyimi daha yüksek bir seviyeye taşındı.

Elde edilen sonuçlar, Türk Telekom'un 5G gücünün L4S teknolojisiyle birleştiğinde, VR oyunlar başta olmak üzere, gecikmeye duyarlı tüm dijital uygulamalar için önemli avantaj sunduğunu ortaya koydu.

L4S teknolojisi, düşük gecikme ve akıllı trafik yönetimi yetenekleri sayesinde oyun, video konferans, uzaktan eğitim, simülasyonlar, endüstriyel uzaktan kontrol uygulamaları ve etkileşimli canlı yayınlarda daha kesintisiz ve yüksek performanslı bir deneyim sağlıyor.

İşbirliği protokolü, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ve Nokia Avrupa Bölge Başkanı John Harrington tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu'nun katılımıyla imzalandı.