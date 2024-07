Türk Telekom Ventures PİLOT'un 12. dönem girişimleri belli oldu

Türk Telekom Ventures'ın girişim hızlandırma programı PİLOT'un 1 Temmuz'da başlayan 12. dönemine kabul alan girişimler belli oldu. PİLOT programına katılmaya hak kazanan 10 girişim Türk Telekom Ventures'tan 150 bin TL nakit desteği, 30 bin USD yatırım alma ve Türk Telekom ile iş birliği yapma fırsatı yakalayacak. PİLOT programı, yatırım alma süreci ve devamında girişimler, Türk Telekom Ventures'ın yatırım dünyasındaki bilgi birikimi ve tecrübesinin yanı sıra kapsamlı bir stratejik büyüme desteği alma imkanından da faydalanacak.

Programa kabul edilen 10 girişim Türk Telekom Ventures'tan alacağı yatırım ve nakit desteğinin yanı sıra Stanford Üniversitesi ile ABD'de kendileri için özel tasarlanan tamamlayıcı programa katılmaya hak kazanacak. PİLOT programına kabul alan girişimler, Türk Telekom'un teknoloji alanındaki bilgi ve tecrübesi, altyapı kaynaklarından faydalanma imkânı bulacak. Türk Telekom Ventures'ın yatırımcı ağına, 400'ü aşkın mentoruna ve iş bağlantılarına erişme fırsatı yakalayacak girişimciler; konaklama, ofis ve eğitim desteği de alabilecek.

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Ülkemizin girişimcilik ekosistemini 10 yılı aşkın süredir destekliyor, yeni nesil teknolojileri besleyen yerli girişimlerin gelişmesine öncülük ediyoruz. Hedefimiz, ilk günden bu yana yerli teknoloji ürünü ve çözümü geliştiren girişimlerle iş birliği yaparak onların büyümelerine katkı sağlamak. PİLOT programımız ile Türkiye'nin teknoloji alanındaki başarılarını uluslararası arenaya taşıyacak 'unicorn'lar ortaya çıkarma amacıyla, destek veriyoruz. Türk Telekom Ventures ile girişimlere yatırımlarımızı sürdürürken, 'Türk Telekom Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' ile de PİLOT programı mezunları dahil olmak üzere ileri aşama girişimlere yatırım yapıyoruz. Diğer yandan girişimlere, Eminönü'nde bulunan Santral binamızda ve destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nde ofis ortamı sağlıyoruz. Girişimlere sağladığımız destekleri Türk Telekom Ventures'ın girişim sermayesi yatırımları alanındaki bilgi birikimi ve tecrübelerini aktardığı, girişimlere büyümelerinde destek olduğu bir süreç olarak konumluyoruz. PİLOT'un 12. dönemine kabul alan girişimlere yolculuklarında başarılar diliyorum" dedi.

Türk Telekom Ventures PİLOT'un 12'nci dönem girişimleri şöyle:

Archi's Academy - Kişiselleştirilmiş eğitim platformu : Yazılım geliştirme alanında proje tabanlı ve kişiselleştirilmiş çevrimiçi bir eğitim platformu olan Archi's Academy, teknoloji alanında kariyer hedefleyenlere, esnek, taahhütsüz ve aylık abonelik ile eğitmen liderliğinde eğitimlere katılma ve 1-1 mentorluk alma imkanı sunuyor.

Finsmart AI - Yapay zeka destekli CFO hizmetleri : Hızla büyüyen şirketler için otomatik finansal raporlama sistemleri ve yapay zeka destekli CFO hizmetleri veren Finsmart AI, şirketlerin sürdürülebilirliklerini, kârlılıklarını ve fonlara erişimlerini arttırmaya yardımcı olarak finansal performanslarını analiz ediyor, eyleme geçirilebilir bilgiler sunuyor, yatırımcıların da portföy şirketlerinin performansını kolaylıkla takip etmelerini sağlıyor.

From Your Eyes - Yapay görme çözümleri : İnsanlardan makinelere kadar uzanan geniş bir spektrum için yapay görme çözümleri tasarlayan From Your Eyes, video görüntü işleme ve anlık görüntü işlemenin kişiselleştirilebilmesini, edge computing'le çalıştırılıp eğitilmesini, kendi eğittiği yapay zeka modelleriyle biyolojik görmeye en yakın yapay görme sistemleri geliştiriyor.

Hardal - Serverside ölçümlemenin en hızlı yolu : Web sitesi veya mobil uygulamalarda birincil taraflı veri analitiği için gerekli olan sunucu taraflı pazarlama ölçümlemesi ve analitiği hizmeti sunan Hardal ile şirketler sunucu taraflı ölçümleme ve pazarlama, şirket içi geliştirme, projelendirme ve sunucu maliyetlerini yapay zeka destekli algoritma ile minimize edebiliyor. Ayrıca Hardal, çerezsiz reklam kampanya optimizasyonu ve ölçümlenmesi için gerekli altyapıyı uçtan uca sağlıyor.

Mistikist-Yapay zeka destekli nörobilim uygulaması : Görsel, işitsel uyaranlarla stres ve anksiyeteyi azaltan, odaklanma ve iş performansını artıran, yapay zeka destekli bir nörobilim uygulaması olan Mistikist, günlük hayatın ve yoğun iş hayatının stresinden olumsuz etkilenenler için beyin dalgalarını regüle ederek zihinsel esenliğe ulaşmalarını sağlıyor.

QDelivery - Akıllı Teslimat Platformu : Teslimat ve saha operasyonları yürüten firmaların tüm bu süreçleri dijitalleştirmesini, optimize etmesini ve en etkili şekilde yönetmesini sağlayan SaaS platformu olan QDelivery ile firmalar tüm teslimat ve saha operasyonlarını optimize edip kolayca yönetirken operasyonel maliyetlerini düşürmeye müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımaya imkan buluyor.

Sensed AI - Binaların ve Kritik Altyapıların Fiziksel Sağlığını Düzenli İzleme Platformu : Kentsel ve tarımsal izleme konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir yer gözlemi girişimi olan Sensed AI, sentetik açıklıklı radar (SAR) verileri ve ileri yapay zeka algoritmaları ile binaların ve kritik altyapıların fiziksel bütünlüğü ve sağlığı hakkında düzenli bilgiler sunarak uzaktan algılama tabanlı yapısal ve çevresel sağlık analizlerini herkes için erişilebilir kılıyor.

Some Carbon-Yeni Nesil Karbondioksit Azaltım ve Yönetimi : Fabrikaların bacasından çıkan karbondioksit emisyonlarından metanol gibi katma değerli ürün üretilmesine ve karbon yönetiminin gerçekleştirilmesine yönelik başta demir-çelik, çimento gibi karbon kaçağı yüksek sektörler olmak üzere risk altındaki bütün endüstrilere karbon azaltım servisi sağlayan Some Carbon, firmaların hem emisyon azaltım risk ve fırsatlarını değerlendirerek regülasyona dayalı mali yükümlülüklerden daha az etkilenmesine hem de metanol gibi katma değerli sürdürülebilir bir ürün elde edilmesine olanak sağlıyor.

T4 People Analytics – Yapay zeka ile çalışan verilerini değere dönüştürme : Kurumların farklı sistemlerinde bulunan tüm çalışan verilerini bir araya getirerek veriye dayalı yüksek etkili aksiyonlar alınmasını sağlayan yapay zeka çözümleri sunan T4 People Analytics'in geniş kapsamlı çalışan analitiği çözümleri arasında İK veri ambarı, yapay zeka tabanlı istenmeyen işten ayrılmaları tahminleme, aday skorlama, metin madenciliği gibi makine öğrenmesi modelleri bulunuyor.

VenueX - Bütünleşik Dijital Pazarlama Platformu : Markaların mağaza verilerini Google, Meta, Yandex, TikTok, Apple gibi global platformlarla entegre ederek, müşteri trafiğini ve satışlarını artıracak dijital reklamlar oluşturup yayınlamalarını sağlayan VenueX, firmaların reklamlarının etkisini ölçerek hem reklam harcamalarının mağaza ziyaretlerine ve satışlara dönüşümünü belirliyor, hem de markaların reklam performansını ve gelirini maksimize ediyor.