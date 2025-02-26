Türk Telekom'dan AKM'de erişilebilir sanat deneyimi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, geçen yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle başlattığı "Erişilebilir Tiyatro" projesini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sürdürüyor.



Görme ve işitme engelli sanatseverler için engelleri aşan bir sanat deneyimi sunan proje kapsamında son olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi işbirliğiyle koreografik sahne kantatı Carmina Burana görme engelli sanatseverlerle buluştu.



Etkinlik, sesli betimleme uygulaması sayesinde görme engelli sanatseverlere dekor, kostüm, dansçıların hareketleri ve sahne geçişleri gibi detayları anlık olarak aktardı. Yaklaşık 250 kişilik bir ekibin sahneye taşıdığı eserde, Carl Orff'un müziği, dans ve teknolojik yeniliklerle buluşturuldu.

Türk Telekom, "Türkiye'ye Değer" çatısı altında yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle teknolojiyi faydaya dönüştürmeye devam ederken, erişilebilir sanat deneyimlerini genişletmeyi hedefliyor.