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Bilim-Teknoloji

Türk Telekom'dan Cashback kampanyası

Türk Telekom'un dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com, Cashback Kampanyasını hayata geçirdi.

DHA22 Ekim 2024 Salı 11:59 - Güncelleme:
Türk Telekom'dan Cashback kampanyası
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Türk Telekom, böylece ON Dijital Bankacılık'ta yeni müşteri olacak kullanıcılara özel ON Banka Kartı veya ON Sanal Kart ile yapılacak harcamalarda, her 300 TL ve üzeri alışverişte 100 TL, toplamda ise 300 TL'ye varan iade fırsatı sunuyor. Playstore.com web ve mobil kanallarındaki kampanya duyurularındaki 'Cashback Kampanyası'ndan yeni ON Dijital Bankacılık müşterisi olanlar faydalanabilecek.

Türk Telekom, dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com'da hayata geçirdiği yeniliklerle oyun ekosistemine fayda sağlamaya devam ediyor. Playstore.com'dan alışveriş yapan müşterilere Cashback Kampanyası ile iade avantajı sunuluyor.

HER 300 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞTE 100 TL, TOPLAMDA 300 TL İADE

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Playstore.com üzerinden alışveriş yapan oyunseverler yıl sonuna kadar her 300 TL ve üzeri tutarındaki alışverişlerinde ödemelerinin 100 TL'sini Cashback Kampanyası sayesinde geri alabiliyor. Kampanyada bir müşteri toplamda en fazla 300 TL nakit iade kazanabiliyor. Playstore.com web ve mobil kanallarındaki kampanya duyurularından yeni ON Dijital Bankacılık müşterisi olanların yararlanabildiği kampanyada ON Banka Kartı veya ON Sanal Kart ile Playstore.com'da yapılan online harcamalar kampanya dahilinde yer alıyor.

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