Türk Telekom'dan Cashback kampanyası

Türk Telekom, dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com'da hayata geçirdiği yeniliklerle oyun ekosistemine fayda sağlamaya devam ediyor. Playstore.com'dan alışveriş yapan müşterilere Cashback Kampanyası ile iade avantajı sunuluyor.

HER 300 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞTE 100 TL, TOPLAMDA 300 TL İADE

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Playstore.com üzerinden alışveriş yapan oyunseverler yıl sonuna kadar her 300 TL ve üzeri tutarındaki alışverişlerinde ödemelerinin 100 TL'sini Cashback Kampanyası sayesinde geri alabiliyor. Kampanyada bir müşteri toplamda en fazla 300 TL nakit iade kazanabiliyor. Playstore.com web ve mobil kanallarındaki kampanya duyurularından yeni ON Dijital Bankacılık müşterisi olanların yararlanabildiği kampanyada ON Banka Kartı veya ON Sanal Kart ile Playstore.com'da yapılan online harcamalar kampanya dahilinde yer alıyor.