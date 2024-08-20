Türk Telekom'dan ''Dijitalde Hayat Kolay'' projesiyle girişimci kadınlara hibe desteği

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, teknoloji birikimini yaşamın her alanına aktararak sosyal hayata eşit katılımı destekleyen projelerini sürdürüyor.

Türk Telekom, TOBB, UNDP ve Habitat Derneği işbirliğinde yürütülen "Dijital Hayat Kolay" projesinde kadınların dijital becerilerini artırarak ekonomik hayata katılımlarını desteklemek amacıyla başlatıldı.

Geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen girişimci kadınların başvurularının öncelikli olarak değerlendirilecek.

Mentörlük ve hibe programına başvuranlar arasından mülakatla belirlenecek 40 kadın girişimciye, uzmanlar tarafından 2 hafta sürecek mentörlük desteği sağlanacak.

Bu süreçte kadınlara; ürün veya hizmet için doğru hedef kitlenin belirlenmesi, uygun görsel ve yazılı içeriklerin oluşturulması, rakip analizi, başarılı ve başarısız örneklerin değerlendirilmesi, çevrim içi reklam kampanyalarının oluşturulması, çevrim içi pazar yerlerine giriş süreçleri, doğru fiyatlandırma, satış kanallarının belirlenmesi ve bütçe yönetimi gibi konuları içeren uygulamalı eğitimler verilecek.

Mentörlük programını tamamlayan kadın girişimciler arasından jüri tarafından belirlenecek 20 kadın girişimciye ise toplam 1 milyon lira hibe verilecek.

Programa 18 yaş üzeri tüm girişimci kadınlar başvurabilecek. Başvurular şirketin internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek ve 12 Ekim'e kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, insanı merkeze alan yaklaşıma sahip olduklarını belirterek, "Türkiye'ye Değer" katan projeler üretip sürdürülebilir kalkınmayı desteklediklerini aktardı.

Kadınları dijital dünyanın sunduğu sınırsız olanaklarla tanıştırmak istediklerine dikkati çeken Sancaktaroğlu, "Girişim motivasyonlarını yükseltmek ve ekonomik ve toplumsal yaşamda daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz 'Dijitalde Hayat Kolay' projesiyle 2019'dan bu yana on binlerce kadının hayatına değer kattık. Proje kapsamında eğitim ve atölyelerin yanı sıra mentörlük ve hibe programımız ile kadınların girişimlerini geliştirmelerine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Sancaktaroğlu, projenin katılımcılara faydalı olmasını dilediğini kaydederek, "Sürdürülebilir kalkınmanın ancak kapsayıcı çözümlerle mümkün olduğu bilinciyle kadınların hayata eşit katılımını destekleyen çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

- "KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN İŞLERİNİ GELİŞTİRMELERİNE OLANAK TANIYACAK"

TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Saygın Baban da projenin yeni dönemini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde duyurduklarını belirterek, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif yer almalarına katkıda bulunurken, kadın girişimcilerin dijital yetkinliklerinin geliştirilmesini amaçladıklarına vurgu yaptı.

Yeni dönemin kaçınılmaz gerçeğinin dijital ve yeşil dönüşüm olduğuna işaret eden Baban, "Ulusal ve uluslararası partnerlerimizle geliştirdiğimiz projelerin neredeyse tamamı girişimcilerimizin dijital ve yeşil dönüşüme uyum sağlamalarına odaklanıyor. Türk Telekom, UNDP Türkiye ve Habitat Derneği işbirliğinde yürüttüğümüz Dijitalde Hayat Kolay Projesi de kadın girişimcilerimizin dijital dönüşümü iş süreçlerine uyarlayarak, işlerini geliştirmelerine olanak tanıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Baban, 81 ilde TOBB'a bağlı oda ve borsalar bünyesindeki TOBB il kadın girişimci kurullarının projeye destek olduğunu aktararak, "Dijitalde Hayat Kolay projesinin kadın girişimcilerimiz için amacına hizmet etmesini diliyor, proje ortaklarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

UNDP Türkiye Stratejik Ortaklıklar ve Özel Sektör Program Yöneticisi Hansın Doğan ise kadınların ekonomik ve toplumsal hayattaki yerlerini sağlamlaştırmak için dijital yetkinliklerini geliştirme konusunda çaba verdiklerini bildirerek, "Dijitalde Hayat Kolay projesinin sadece doğrudan ulaştığımız kadınları değil, aynı zamanda toplumun geneli ve ulusal ekonomiyi de güçlendirdiğine inanıyoruz. Kadınların sahip oldukları beceri ve yetkinlikler, topluma ve ekonomiye yeni ve yenilikçi bakış açıları kazandırarak sürdürülebilir büyümenin önünü açıyor." açıklamasını yaptı.