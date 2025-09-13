Türk Telekom'dan gençlere dijital gelecek yatırımı: Başvurular devam ediyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, teknoloji bilgi birikimini toplumsal faydaya dönüştürerek gençlere desteğini büyütmeye devam ediyor.

Türk Telekom, Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Bulut Bilişim Kampı ile gençlere mentörlük, erken dönem kariyer fırsatları ve ödüllü yarışmalara katılma fırsatı sunacak.

Ekim ayında gerçekleştirilecek kampa kabul edilen katılımcılar alanında uzman isimlerden çevrim içi ve yüz yüze eğitim alma fırsatı bulacak.

Bulut Bilişim Kampı internet sayfası üzerinden çevrim içi olarak yapılacak başvuru sürecinde tüm değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen adaylar, Bulut Bilişim Kampı'na katılmaya hak kazanacak.

Katılımcılar, bulut bilişim, yazılım geliştirme ve yapay zeka alanlarından ilgi duydukları Capture the Flag (Bayrağı Yakala) uygulamasına katılarak geleceğin teknolojilerini "dene- yap" yaklaşımıyla deneyimleyecek.

- İLK ÜÇE GİRENLERE TOPLAM 150 BİN LİRA ÖDÜL

Bulut Bilişim Kampı'nı başarıyla tamamlayan tüm katılımcılar, Türk Telekom Bulut Bilişim Kampı Katılım Belgesi, tüm değerlendirme süreci sonunda dereceye giren katılımcılar ise Türk Telekom Bulut Bilişim Kampı Başarı Sertifikası almaya hak kazanacak. Ayrıca, kamp sonundaki proje yarışması ve kamp boyunca gösterdikleri performans açısından değerlendirilecek katılımcılardan birinciye 70 bin lira, ikinciye 50 bin lira, üçüncüye 30 bin lira olmak üzere toplamda 150 bin lira ödül verilecek.

Programa, bulut bilişim alanına ilgi duyan, aktif olarak çalışmayan, 25 yaşını aşmayan ve staj yapmayan, lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin başvurabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İskender Bayrak, Türkiye'de dijital dönüşüme liderlik ederken çok büyük bir çalışan ekosistemine sahip olduklarını belirtti.

Türkiye'de gençlerin yeni nesil teknolojilere büyük ilgi duyduğunu bildiklerini aktaran Bayrak, şunları kaydetti:

"Genç yeteneklere eğitim ve gelişim imkanları sunarak geleceğe hazır olmalarını sağlamak, onları şirketimize kazandırmak ve geleceği birlikte değere dönüştürmek başlıca önceliklerimizden biri. Şirket içinde potansiyel değerlerin istihdamına katkı sağlarken, geleceğin teknolojilerine ve mesleklerine odaklanarak geleceği inşa edecek gençlerin kariyer gelişimini de destekliyoruz. Bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz Bulut Bilişim Kampı ile bulut teknolojilerine ilgili duyan gençlerin kariyerlerinde iz bırakmak istiyoruz."