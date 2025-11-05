Türk Telekom, 2025'in üçüncü çeyreğinde konsolide gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artışla 59,5 milyar TL'ye yükseltti. Sabit internet ve mobil, kurumsal data ile birlikte büyümeye bir kez daha öncülük ederken Türk Telekom'un üçüncü çeyrekteki FAVÖK'ü yüzde 21,6'lık artışla 26,7 milyar TL'ye ulaştı. Üçüncü çeyrekteki net karı 10,2 milyar TL olan Türk Telekom, bu çeyrekte 21,7 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdi.

Stratejik yatırımları ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla güçlü büyüme ivmesini sürdüren Türk Telekom, üçüncü çeyrekteki 2 milyon net abone kazanımıyla toplam abone sayısını 56,2 milyona yükseltti. Mobil alanda 2,3 milyon abone kazanımıyla tarihin en iyi çeyrek performansını kaydeden Türk Telekom'un mobil abone sayısı ise 30,8 milyona ulaştı. Mobil Numara Taşıma (MNT) pazarının lideri Türk Telekom, son on iki ayda 4 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı ile yeni bir rekora ulaştı.

Türkiye'nin 81 ilinin tamamını uçtan uca fiber ağlarla ören Türk Telekom, sabit hat imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesiyle birlikte üçüncü çeyrekte yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Türk Telekom'un 2025 üçüncü çeyreği itibarıyla fiber altyapı uzunluğu 514 bin kilometreye, fiber hane kapsaması 33,9 milyona ve 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı yüzde 56'ya yükseldi. Türk Telekom'un fiber abonelerinin, toplam sabit genişbant portföyü içindeki payı ise yüzde 92'ye ulaştı.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Geride bıraktığımız dönem hem Türk Telekom hem de ülkemizin dijital geleceğinin inşası açısından yeni bir çağın eşiğini temsil ediyor. Öncelikle sabit hat hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmemizi ülkemizin menfaatleri çerçevesinde yeniledik. Bu kapsamda Türkiye'nin dijital omurgasını güçlendiren stratejik çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ekonomiye 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacağız. Ardından 16 Ekim'de gerçekleştirilen 5G ihalesinden abone başına en yüksek bant genişliği sunmamızı sağlayan frekansları alarak istediğimiz sonuçlarla ayrıldık. 5G frekans ihalesinde elde ettiğimiz güçlü pozisyon ise geleceğin teknolojilerine yön verecek bir kapasite artışını beraberinde getirdi. Tüm bunlara ek olarak dijital geleceğe yön verecek önemli gelişmelerin yaşandığı bu dönemi olağanüstü bir çeyrek performansı ile tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Dijital dönüşüm odaklı stratejimizin somut karşılığını ortaya koyan bu sonuçlar gerçekleştirdiğimiz yatırımların ve ülkemizi yarınlara hazırlama vizyonumuzun en önemli göstergesi. Türk Telekom olarak dijital geleceği inşa etme yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türk Telekom, 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2025'in üçüncü çeyreğinde güçlü seyrini sürdürerek konsolide gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artışla 59,5 milyar TL'ye yükselten Türk Telekom'un, yılın üçüncü çeyreğindeki FAVÖK'ü yüzde 21,6 artışla 26,7 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjı yüzde 44,9 oldu. Üçüncü çeyrekteki net karı 10,2 milyar TL olan Türk Telekom, bu çeyrekte 21,7 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdi.

Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom'un 2025 üçüncü çeyrek itibarıyla toplam abone sayısı 56,2 milyon olurken, Türkiye'nin her köşesinde yüksek hızlı internet sunma amacıyla sürdürdüğü çalışmaların sonucunda, fiber ağının uzunluğu 514 bin kilometreye, fiber hane kapsaması 33,9 milyona ve 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı yüzde 56'ya yükseldi. Mobil alanda tarihin en iyi çeyrek performansını sergileyen Türk Telekom, 2,3 milyon net abone kazanımıyla mobil abone sayısını 30,8 milyona yükseltti.

2025 yılı üçüncü çeyreğine dair finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Geride bıraktığımız dönem hem Türk Telekom hem de ülkemizin dijital geleceğinin inşası açısından yeni bir çağın eşiğini temsil ediyor. Öncelikle sabit hat hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmemizi ülkemizin menfaatleri çerçevesinde yeniledik. Bu kapsamda Türkiye'nin dijital omurgasını güçlendiren stratejik çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ekonomiye 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacağız. Ardından 16 Ekim'de gerçekleştirilen 5G ihalesinden abone başına en yüksek bant genişliği sunmamızı sağlayan frekansları alarak istediğimiz sonuçlarla ayrıldık. 5G frekans ihalesinde elde ettiğimiz güçlü pozisyon ise geleceğin teknolojilerine yön verecek bir kapasite artışını beraberinde getirdi. Tüm bunlara ek olarak dijital geleceğe yön verecek önemli gelişmelerin yaşandığı bu dönemi olağanüstü bir çeyrek performansı ile tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Dijital dönüşüm odaklı stratejimizin somut karşılığını ortaya koyan bu sonuçlar gerçekleştirdiğimiz yatırımların ve ülkemizi yarınlara hazırlama vizyonumuzun en önemli göstergesi. Türk Telekom olarak dijital geleceği inşa etme yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"MOBİLDE TARİHİN EN İYİ ÇEYREK PERFORMANSINI KAYDETTİK"

Mobilde yılın üçüncü çeyreğinde tarihi bir performans kaydettiklerini, 5G ihalesiyle birlikte yeni bir döneme girerken, doğru yatırımların ve uzun vadeli stratejilerinin karşılığını almaya devam ettiklerini ifade eden Şahin, "Bu dönemde mobil abone sayımız 30,8 milyona ulaştı. Mobilde 2,3 milyon net abone kazanımıyla tarihi bir rekora imza attık. Mobil müşteri tabanımızı güçlendirirken, müşteri memnuniyetini merkeze alan stratejimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. MNT pazarında uzun zamandır sürdürdüğümüz liderliğimizi geçen çeyrekteki aranın ardından yeniden kazandık, son on iki ayda 4 milyonu aşan faturalı net abone kazanımıyla bu alanda yeni bir rekora ulaştık. 81 ili uçtan uca bağlayan fiber altyapımızı mobile entegre ederek, Türkiye'nin her noktasında en kapsayıcı mobil deneyimi sunan operatör olmayı hedefliyoruz. Ülkemizin dijital dönüşümünde lokomotif rolümüzü pekiştirirken, mobil iş kolumuzu da sürdürülebilir biçimde büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

SABİT GENİŞBANT İÇİNDEKİ FİBER ABONELERİN PAYI YÜZDE 92'YE YÜKSELDİ

Türkiye'nin her köşesinde yürütülen yoğun çalışmalarla fiber altyapıyı geleceğin ihtiyaçlarına göre güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Ebubekir Şahin, "Herkes için yüksek hızda erişim sunma gayesiyle 81 ilin her noktasında fiber ağ çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sabit genişbant tabanı üçüncü çeyrekte 15,5 milyona, fiber abone bazı ise 144 bin net abone kazanımıyla 14,2 milyona ulaştı. Fiber abonelerimizin toplam sabit genişbant aboneleri içindeki payı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 87,9 seviyesinden yüzde 92'ye yükseldi. Sabit hat imtiyaz sözleşmemizin yenilenmesiyle birlikte stratejik yatırımlarımıza hız verdik. İkinci çeyrekte 496 bin km olan fiber ağ uzunluğumuz 514 bin km'ye yükseldi ve fiber altyapımız 33,9 milyon hane kapsamasına ulaştı. FTTC hane kapsaması 18,1 milyon, FTTH/B hane kapsaması ise 15,8 milyon oldu" diye konuştu.

"TELEKOM SEKTÖRÜNDEKİ EN BÜYÜK YEŞİL FİNANSMAN HACMİNE ULAŞTIK"

Türkiye'nin dijital geleceğini inşa eden yatırımlara ve çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Şahin, "Sabit hat imtiyaz yenilemesi ve 5G frekans alımları gibi stratejik yatırımların finansmanını sağlamak için gerekli hamleleri yaptık. Eylül–Ekim 2025 döneminde, toplam 1,8 milyar dolar tutarında kapsamlı bir finansman programını başarıyla tamamlayarak, küresel ölçekte çeşitli piyasalardan uzun vadeli ve maliyet etkin kaynaklar yarattık. Bu kapsamda 600 milyon dolar tutarında 7 yıl vadeli yeşil eurobond ihracı gerçekleştirdik. 3 katın üzerinde talep gören yeşil eurobond ihracımız yeşil finansman portföyümüzü 1,1 milyar dolar büyüklüğe taşıyarak telekom sektöründeki en büyük yeşil finansman hacmini oluşturdu. Ayrıca; üçü ECA garantili ve biri ikili kredi olmak üzere toplam 612 milyon dolar eşdeğerinde dört uzun vadeli kredi anlaşması ve 600 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli sukuk ihracı yaptık. Uluslararası finansal kurumların Türk Telekom'un güçlü temellerine ve disiplinli bilanço yönetimine duyduğu güvenin önemli bir yansıması olan bu işlemlerle, duyurulan uzun vadeli yatırım taahhütlerimizin önemli bir bölümünü finanse edecek kaynakları güvence altına almış bulunuyoruz" dedi.

5G'DE ABONE BAZINDA EN YÜKSEK KAPASİTEYE SAHİP OPERATÖR TÜRK TELEKOM

16 Ekim'de gerçekleştirilen 5G frekans ihalesinde güçlü sonuçlar elde ettiklerini vurgulayan Şahin, "5G frekans ihalesinde güçlü sonuçlar elde ederek mobildeki oyun kurucu rolümüzü pekiştirecek değerli frekansları güvence altına aldık. Bu sayede 5G geçiş sürecinde daha hızlı ve daha güvenilir mobil hizmetler sunma yeteneğimizi artırdık. İhalenin ardından, hem 3,5 GHz bandında hem de toplam kapasite bazında abone başına en yüksek kapasiteye sahip operatör konumuna ulaştık ve toplam spektrum portföyümüzü 315 MHz'e genişlettik. LTE baz istasyonlarımızın %56'sının fiber bağlantılı olması, bizi küresel 2030 hedeflerinin üstüne taşıyor. 5G'nin Nisan 2026'da planlanan ticari lansmanı, güçlü altyapımız ve geniş fiber omurgamız sayesinde müşteri deneyimini daha da ileri taşıyacağımız ve Türkiye genelinde yenilikçi dijital hizmetlere açıldığımız yeni bir dönemin başlangıcını temsil edecek. Sağlık, tarım, ulaşım, spor ve turizm gibi alanlarda yürüttüğümüz öncü 5G çalışmalarımız, hem ağ kabiliyetlerimizi hem de yeni nesil teknolojileri etkin biçimde uygulama yetkinliğimizi açıkça gösteriyor. İletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağında da öncü rolümüzü sürdüreceğiz" diye konuştu.