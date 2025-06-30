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Bilim-Teknoloji

Türk Telekom'dan Playstore.com alışverişleri için faturaya ek 4 bin lira limit

Türk Telekom, dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com üzerinden yapılan alışverişlerde faturaya ek 4 bin liraya varan alışveriş limiti sunuyor.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 12:19 - Güncelleme:
Türk Telekom'dan Playstore.com alışverişleri için faturaya ek 4 bin lira limit
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Playstore.com, en az 4 aydır Türk Telekom evde ya da işte internet abonesi olan müşterilere yönelik sunduğu alışveriş limiti kampanyasıyla dikkati çekiyor.

Kampanyadan yararlanan kullanıcılar, platformda kullanabilecekleri ek alışveriş limitlerine sahip oluyor. Son bir yıl içinde faturalarını düzenli ödeyen kullanıcılar ise iki kat daha fazla alışveriş limiti elde edebiliyor.

Türk Telekom, Playstore.com'da sunduğu kampanyayla oyun ekosistemine katkı sunmayı sürdürüyor. Evde ve işte internet abonesi olanlar için faturaya ek alışveriş limiti imkanı sağlayan uygulama kapsamında, kullanıcılar limitleri faturalarına yansıtarak kullanabiliyor.

Kampanya kapsamında, 4 ay ve daha uzun süredir Türk Telekom abonesi olan müşterilere 1000 lira, 36 ay ve üzeri süreyle abone olanlara ise 2 bin lira alışveriş limiti tanımlanıyor. Ayrıca, son bir yıl içerisinde faturalarını düzenli ödeyen ve 36 ayı aşkın süredir abone olan kullanıcılar, 4 bin lira tutarında ek alışveriş limiti kullanabiliyor. Tanımlanan limit, kullanıcılara iki kat alışveriş yapma olanağı sağlıyor.

Playstore.com kullanıcıları, tüm satın alımlarında kredi kartı, mobil ödeme ve Türk Telekom evde internet faturalarına ek 12 aya varan taksit gibi çeşitli ödeme seçeneklerinden faydalanabiliyor.

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