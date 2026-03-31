Türk Telekom'un 5G teknolojisi Müslüm Gürses'i sahneye taşıdı

Türk Telekom, yarın başlayacak 5. nesil mobil iletişim teknolojisi (5G) öncesinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlediği etkinlikte, 5G'ye dair vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'in ev sahipliği yaptığı etkinlikte, şirket 5G teknolojisinin yüksek hız, düşük gecikme ve eş zamanlı bağlantı gibi yenilikçi özelliklerine dikkati çekmek amacıyla sürpriz bir sahne gösterisi de düzenledi.

Gösteride, merhum sanatçı Müslüm Gürses'in 5G tabanlı hologramıyla şarkıcı Sefo, 5G sayesinde kesintisiz sahnelenen düet gerçekleştirdi.

Sefo'nun en çok dinlenen şarkılarından olan "Bilmem mi" isimli parça, yapay zeka teknolojisiyle Müslüm Gürses tarafından seslendirildi. Müslüm Gürses'in 5G tabanlı hologramıyla Sefo "Bilmem mi" şarkısını sahnede birlikte söyleyerek, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

- 5G İLE DİJİTAL GELECEĞE AÇILAN YENİ DÖNEM VİZYONU

Etkinlikte konuşan Türk Telekom CEO'su Şahin, 5G'nin Türkiye için bir teknoloji geçişinden çok daha fazlası olduğunu söyledi.

Şahin, 186 yıl öncesinde uzakları yakın kılmak amacıyla başlayan hikayelerinin Türkiye'yi geleceğe ulaştırma şiarıyla devam ettiğini anlattı.

Bu toprakların hafızasını, kültürünü ve tarihini genetik kodlarında taşıyan bir kurum olduklarını vurgulayan Şahin, "Dijital geleceği bu zengin miras ve teknoloji birikimimizle inşa ediyoruz. İlmek ilmek oluşturduğumuz dijital omurgayla Türkiye'nin her bir hücresine dokunan Türk Telekom olarak, bugün sadece yeni bir teknolojiye geçiş yapmakla kalmıyor, ülkemizi geleceğe taşıma yolunda yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz." şeklinde konuştu.

Şahin, sağlıkta erişilebilirlik, eğitimde fırsat eşitliği, üretimde verimlilik ve enerjide tasarrufa imkan sağlayan 5G teknolojisinin, ekonomik ve sosyal ilerlemeyi hızlandıracak itici bir güç olduğuna inandıklarını dile getirdi.

- 5G UYUMLU FİBER ALTYAPI İLE TÜRKİYE'NİN DİJİTAL GELECEĞİNE HAZIRLIK

Türkiye'nin dijital dönüşümü için 2005'ten bu yana 23 milyar doları aşan yatırım yaptıklarına dikkati çeken Şahin, son dört yıldır ise sektörün yatırım lideri olarak Türkiye'yi yenilikçi teknolojilere hazırladıklarını ve dijital dünyanın inşasında emin adımlarla ilerlediklerini aktardı.

Şahin, yıllardır yatırımlarını ve çalışmalarını bu bilinçle 5G uyumlu olarak gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlıktan sanayiye, tarımdan spora ve kültür sanata farklı alanlarda öncü 5G kullanım senaryolarını hayata geçirdik. Yarım milyon kilometreyi aşan fiber altyapımız 5G'nin yüksek veri taşıma kapasitesinin en büyük teminatı olurken, 5G'nin can damarı olan fiberle bağlı istasyon oranında dünya genelinin 2030 hedeflerini şimdiden aşmış bulunuyoruz. 81 ilin her köşesine uzanan fiber ağımız, yaygın 5G altyapımız, 5G uygulamalarındaki deneyimimiz, yüzde 61'ini fiberle bağladığımız LTE baz istasyonlarımız ve 5G'de sahip olduğumuz müşteri başına en yüksek kapasiteyle herkes için en kapsayıcı 5G deneyimini sunmaya hazırız. 'Herkes için 5G' vizyonumuzla dijital uçurumları kapatmayı ve teknolojiyi bir lüks olmaktan çıkararak milli egemenliğin üzerinde yükseldiği sarsılmaz bir temel haline getirmeyi hedefliyoruz. Köklerimizden aldığımız güç, yenilikçi vizyonumuz, uzman mühendislerimiz ve yüksek teknoloji birikimimizle ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

- 5G VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ STRATEJİYLE MOBİLDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ HEDEFİ

Mobildeki yükseliş ivmesini 5G döneminde de sürdürmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Şahin, mobil alandaki güçlerini ve başarılı stratejilerini 2025'teki başarılı sonuçlarla taçlandırdıklarını söyledi.

Şahin, 2025'i tarihin en yüksek net abone kazanımıyla tamamladıklarını anımsatarak, mobil numara taşıma pazarında ise dört yıl üst üste en çok tercih edilen operatör olduklarını aktardı.

Müşteri deneyimi odaklı uzun vadeli stratejileriyle bu alanda büyümeyi sürdürdüklerine işaret eden Şahin, "BTK'nin 2025 üçüncü çeyrek verilerine göre, mobil sektörde sıralamayı değiştirerek tarihi bir başarıya imza attık. 5G'deki güçlü kapasite konumumuz ve yapay zeka destekli müşteri deneyimi yönetimi ile mobildeki yükseliş ivmemizi yeni dönemde de sürdürmeyi hedefliyoruz." dedi.

- MİLLİ 5G EKOSİSTEMİ GÜÇLENİYOR

Şahin, proaktif bir anlayışla müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve teklifler tasarlamaya ve her temas noktasında müşterilerine değerli hissettiren bir dijital ekosistem sunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

5G'de milli çalışmalara odaklandıklarını vurgulayan Ebubekir Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin teknolojide dışa bağımlılığını azaltmak ve küresel teknoloji liginde üst sıralara taşımak adına, AR-GE çalışmalarımızın yanı sıra milli çözümler üreten firmalara yatırım yapıyoruz. Milli ekosistemimizi güçlendirecek işbirlikleri ve projeleri hayata geçirerek ülkemizi ileriye taşıyacak her hamleye Türk Telekom imzasını atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı 5G odaklı 'Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ni açılışını gerçekleştirdik. Bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde dijital geleceğin mimarı olarak 2025'te 921 milli patent başvurusu ile dijital dönüşüme liderlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin yüksek teknoloji ihraç etme hedefine katkı sunmak amacıyla çalışmalar yürüten grup şirketlerimiz Argela ve Silikon Vadisi'ndeki iştiraki Netsia'nın 5G alanında 70'in üzerinde uluslararası patenti bulunuyor."