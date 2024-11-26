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Bilim-Teknoloji

Türk Telekom'un fibere bağlı LTE baz istasyonu oranı yüzde 53'e yükseldi

Türk Telekom, ülke genelindeki fiberleşme yolcuğunda önemli adımlar atmayı sürdürüyor. 2024 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla fiber ağ uzunluğunu 459 bin kilometreye, fiber hane kapsamasını 32,7 milyona yükselten şirket, fibere bağlı baz istasyonlarının oranını yüzde 53'e yükseltti.

IHA26 Kasım 2024 Salı 11:09 - Güncelleme:
Türk Telekom'un fibere bağlı LTE baz istasyonu oranı yüzde 53'e yükseldi
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Türk Telekom, 81 ile yayılan fiber gücüyle dijitalleşmenin merkezinde yer alan çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla şirketin fiber ağı, 459 bin kilometreye yükselirken, fiber hane kapsamı 32,7 milyon haneye ulaştı. Şirket, 5G'nin yaygınlaşması için gerekli altyapının güçlenmesine katkıda bulunan fibere bağlı baz istasyonlarının oranını yüzde 53'e ulaştırdı.

Konu hakkında değerlendirme yapan Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "Şirket olarak, ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük etme sorumluluğuyla yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kararlılıkla yürüttüğümüz bu çalışmalar sonucunda; 2024 üçüncü çeyrek itibarıyla 459 bin kilometreye ulaşan fiber ağımız; 32,7 milyon haneyi kapsıyor. Bugün itibarıyla yaklaşık 10 milyon hanenin doğrudan eve kadar fiber erişimi bulunuyor. Ericsson'un çalışmasına göre; fiberle bağlı mobil baz istasyonlarının oranının küresel ölçekte 2030 yılında yüzde 50 olması bekleniyor, bizim ise LTE baz istasyonlarımızın yüzde 53'ü şimdiden fiberle bağlanmış durumda. Bu sayede sabit tarafta olduğu gibi mobilde de hızlı ve kesintisiz bir internet deneyimi sunarken, 5G'ye geçişin temelini oluşturan fiber bağlantının yarısından fazlasını başarıyla tamamlamış olduk. Güçlü fiber altyapımızla yalnızca internet hızının artırılmasını değil, aynı zamanda daha güçlü bir bağlantı kalitesini ve dijital dünyadaki her türlü yeniliğe erişim imkânını sağlıyoruz. Yenilikçi teknolojilerin ihtiyaç duyduğu yüksek hızlı erişim ağını ülkemizin her noktasına taşımak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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