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Bilim-Teknoloji

Türk Telekom'un ‘Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları' Samsun'da devam edecek

Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları'nın üçüncüsü, Türk Telekom'un destekleriyle, 24 Kasım'da Samsun Teknokent Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Teknoloji üretenleri ve kullananları bir araya getirmeyi amaçlayan ‘Samsun Teknoloji Buluşmaları'nda, yatırım ve girişim ekosistemi masaya yatırılacak.

IHA24 Kasım 2022 Perşembe 02:39 - Güncelleme:
Türk Telekom'un ‘Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları' Samsun'da devam edecek
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Türk Telekom'un desteğiyle 'Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları' 24 Kasım'da Samsun'da gerçekleşecek. 'Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları' ile teknoloji üretenler ve kullananların bir araya getirilerek, Anadolu'da 'Dijital Türkiye' için ekonomik farkındalığın artırılması hedefleniyor. Etkinlik kapsamında katılımcılar, Samsun Teknokent Konferans Salonu'nda bir araya gelecek.

Yapılan açıklamaya göre, bölgeler arası farklılığı en aza indirmeyi, üretenleri geleceğe hazırlamayı, start-up ve girişimcilik kültürünün gelişimine katkı sunmayı amaçlayan etkinliğin ilk bölümünde 'Dijital Dönüşüm Bugün Başlamadı, Yarın Bitmeyecek' başlıklı bir oturum düzenlenecek. Ardından gerçekleştirilecek 'İş Dünyası Liderlerinden Teknoloji Dönüşüm Deneyimleri' isimli panelde bölge ekonomisinin başlıca markaları, başarı hikâyelerini katılımcılarla paylaşacak.

Toplantının ikinci bölümünde ise 'Akıllı Ulaşım ve Üretim', 'IoT & Dijital Dönüşüm', 'Siber Güvenlik', 'Bulut Bilişim ve Dijital İş Uygulamaları' ile 'Yapay Zekâ' başlıklarında 5 ayrı oturumda firmalar arası görüşmeler yapılacak.

Yerli, milli, verimli ve sürdürülebilir bir sektör inşa etme misyonuyla faaliyetlerini sürdüren ICT Medya Yayın Grubu tarafından hayata geçirilen 'Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları', Türk Telekom'un destekleriyle Türkiye'nin 5 ayrı bölgesinde gerçekleştiriliyor.

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