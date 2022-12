Türk yazılımcılar geliştirdi! Tam otomasyon sistem ile tarım topraksız serada yapıyorlar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri mezunu Erdi Şevran ve Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Emre Akçadağ, Kovid-19 salgını sürecinde çalışma saatleri dışında kalan zamanlarda evlerinin bir bölümünü atölyeye çevirerek hidroponik (toprak kullanmadan su içinde mineral besin çözümleri kullanarak bitki yetiştirme yöntemi) seralar için otomasyon sistemi geliştirdi.

Geliştirilen yazılımla desteklenen sistem sayesinde topraksız seralarda, iklimlendirme ve sulama gibi birçok işlem uzaktan kumanda edilebiliyor.

- SUŞEHRİ'NDEKİ SERADA DENEME ÜRETİMİ YAPILDI

İstanbul'da bir firmada uzman yazılımcı olarak görev yapan Erdi Şevran, AA muhabirine, salgın sürecinde işinden kalan boş zamanlarda arkadaşı Emre Akçadağ ile tarım alanında araştırmalar yaptığını söyledi.

Topraksız tarımda otomatik sistemin Türkiye'de fazlaca kullanılmadığını gördüğünü anlatan Şevran, "Otomasyonla yapılan yöntemler de hep yurt dışından alınıyordu. Yurt dışından alınan yazılım sistemini, arkadaşımla yapabileceğimize inandık." dedi.

Şevran, çalışmalarda evini atölye gibi kullandığını belirterek, "Çok farklı deneme yanılma yöntemiyle 2 yılın sonunda bir noktaya geldik. Evimizde kendi ürünlerimizi otomasyon sistemiyle geliştirebildiğimizi gördük. Bu noktada artık kendi sistemimizi dışarıda insanlara gösterebileceğimiz daha büyük bir alanda deneme şansımız var mı şeklinde bir araştırmaya koyulduk." ifadelerini kullandı.

Şevran, hazırladıkları otomasyon sistemini denemek için bir seraya ihtiyaç duyduklarını ve bu taleplerine Suşehri Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin (Suşehri Tarım Lisesi) olumlu cevap verdiğini anlattı.

Altyapı çalışmalarına başladıklarını ve okul serasına sistemi kurduklarını dile getiren Şevran, "İşbirliği modeliyle hidroponik sera kurduk. Bu serayı geliştirdiğimiz otomasyon sistemiyle birleştirerek ürün yetiştirmeye başladık." diye konuştu.

- "HEDEFİMİZ YERLİ YAZILIM HİZMETİ SUNARAK ÇİFTÇİLERİN KULLANIMINA AÇMAK"

Şevran, otomasyon sistemi hakkında şu bilgileri verdi:

"Sistem dozajlama ve iklimlendirmeyi otomatik olarak yapıyor. Otomasyon sistemimiz aynı zamanda bulut sistemiyle yönetiliyor. İnternete bağlı olunan dünyanın herhangi bir yerinden anlık verileri takip edip, sistemin manuel ya da otomatik çalışmasını sağlıyoruz. Seradaki elektronik her şeyi sistem üzerinden kontrol edebiliyoruz. Kışın geceleri sıcaklık düştüğü zaman kalorifer sistemini devreye alabiliyoruz. Birden fazla pompayı sisteme bağlayabiliyoruz. Çok gelişmiş, çok modern eski yöntemlerin dışında yeni bir sistem. Proje hala AR-GE aşamasında. Sadece küçük seralarda değil, her türlü seraya uyarlanabilir bir model tasarladık. Hedefimiz, Türkiye'de hidroponik (topraksız) üretim yapan her serada bu otomasyon sistemini yerli yazılım hizmeti sunarak çiftçilerin kullanımına açmak."

- SERADA YILDA 8 HASAT YAPILABİLECEK

İthal otomasyon sistemlerinin maliyetli olduğunu, geliştirdikleri sistemin ise daha ekonomik olacağını aktaran Şevran, otomasyon sitemini kurdukları serada ürettikleri marulların hasat aşamasına geldiğini bildirdi.

Şevran, kurdukları seradan sistem sayesinde yılda 8 hasat yapılabileceğini de söyleyerek, "Yetiştirdiğimiz ürünleri görenler hayret ediyor. Ürünlerimizin hepsi çok sağlıklı bu da bizim için ayrıca mutluluk verici. Ürünler lise aracılığıyla satışa sunulacak." ifadelerini kullandı.