İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2025 Cumartesi / 24 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4343
  • EURO
    47,1614
  • ALTIN
    4350.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • Türk zırhlısı elektriklendi: Üstün donanımıyla sınıfında çığır açacak
Bilim-Teknoloji

Türk zırhlısı elektriklendi: Üstün donanımıyla sınıfında çığır açacak

4x4 segmentinde; faydalı yük taşıma kapasitesi, balistik koruma seviyesi, yüksek mobilite performansı, arka modüler yapısı sayesinde çeşitli konfigürasyonlara rahatlıkla evrilebilme gibi sınıfında ilkleri sunan NMS-L zırhlı aracı bu kez elektriklendi. Yeni nesil askeri araca dönüşen eNMS-L, ilk kez IDEF 2025'te tanıtılacak. İşte detaylar...

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 11:21 - Güncelleme:
Türk zırhlısı elektriklendi: Üstün donanımıyla sınıfında çığır açacak
ABONE OL

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen elektrikli askeri araçlara 4x4 segmentinde yeni bir çözüm eklendi.

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın on sekizinci bölümünde elektrik destekli versiyonu geliştirilen zırhlı kara aracı ele alındı.

Türk savunma sanayisinin önde gelen kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, en yeni zırhlı aracını ilk kez IDEF 2025'te tanıtacak.

Nurol Makinanın yılların deneyimini, ölçeklenebilir zırh ve kompozit malzemeyle birleştirmesinin ürünü olarak geliştirilen NMS-L aracının yeni nesil elektrikli askeri araca dönüştürülmesiyle eNMS-L versiyonu oluşturuldu.

Araç, 4x4 segmentinde; faydalı yük taşıma kapasitesi, balistik koruma seviyesi, yüksek mobilite performansı, arka modüler yapısı sayesinde çeşitli konfigürasyonlara rahatlıkla evrilebilme gibi sınıfında ilkler sunuyor.

AR-GE çalışmalarının bir sonucu olan elektrikli eNMS-L, düşük termal iz, sessiz çalışma özelliği ve çevre dostu yapısıyla geleceğin askeri araçlarına örnek teşkil ediyor. Bu yeni platform, gelişmiş elektrikli mimarisiyle askeri operasyonlarda enerji verimliliği, düşük tespit edilebilirlik ve yüksek çeviklik sunuyor.

eNMS-L, Nurol Makina ürün ailesinin sahip olduğu yüksek hareket kabiliyeti, üst düzey koruma ve modüler tasarım anlayışını yeni nesil teknolojilerle birleştiriyor.

eNMS-L, aynı zamanda Nurol Makinanın AR-GE ve sürdürülebilirlik vizyonunun bir yansıması özelliğini taşıyor.

Firma, taktik tekerlekli araçlar segmentindeki yerini teknoloji odaklı yaklaşımı ve yerli mühendislik kabiliyetiyle pekiştiriyor.

GENİŞ ÜRÜN AİLESİYLE GÖVDE GÖSTERİSİ

Nurol Makina, IDEF 2025'e, aralarında eNMS-L'nin yer aldığı, her biri "sınıfının en iyisi" iddiasındaki araçlardan oluşan, genişleyen ve çeşitlenen ürün ailesiyle katılım sağlayacak.

Şirket, fuarda, Nurol Holding bünyesinde faaliyet gösteren FNSS ve Nurol Teknoloji şirketleriyle yan yana yer alacak. Nurol Savunma Grubunun tüm ürünleri ilk kez yan yana bir bütünlük içinde gösterilecek. Bu ortak katılım hem savunma sanayisi açısından güçlü bir birliktelik mesajı verecek hem de grubun sinerjik yapısını ortaya koyacak.

Nurol Makina standında, hafif yapısı ile birçok görevde etkili bir çözüm sunan NMS-L, artan yük kapasitesi ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen NMS EWB, uzatılmış şasi yapısı, arttırılmış taşıma kapasitesi ve üstün koruma seviyesi ile dikkat çeken Ejder Yalçın Havan Aracı ve Ejder Yalçın EWB sergilenecek.

  • zırhlı
  • elektrikli
  • NMS-L
  • IDEF
  • savunma

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.