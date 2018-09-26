STM tarafından geliştirilen duvar arkasını gösteren radar ilk kez bir Türk zırhlısı üzerinde sergilendi

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda milli katılım sağlanan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 3. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda (ADEX 2018) çeşitli Türk savunma sanayisi ürünleri tanıtılıyor.

Türk savunma sanayisinin lider zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC'nin standında çok amaçlı zırhlı araçlar Vuran ve Amazon yer aldı.

Fuarda, Türk savunma sanayisi açısından yeni entegrasyon çalışmasının ilk işareti ortaya çıktı. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından geliştirilen Uzaktan Engel Arkası Hedef Tespit Sistemi, Amazon ile birlikte ilk kez bir Türk zırhlısı üzerinde sergilendi.

Çok amaçlı zırhlı araç Amazon, içindeki personele mayınlara, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı koruma sağlıyor. Araç, 7 kişilik taşıma kapasitesi ve yüksek manevra kabiliyetiyle on plana çıkıyor.

Aracın teknik özellikleri arasında otomatik yangın söndürme sistemi, merkezi lastik şişirme, patlak yol alabilen lastik, arka görüş kamerası, karartma ve kamuflaj ıs?ıg?ı bulunuyor. BMC, EFES 2018 Tatbikatı'nda ilk insansız araç sistemini de Amazon üzerinde tanıtmıştı.

- Az sayıda ülke sahip

STM, Savunma Sanayii Başkanlığı için ultra geniş bant radar ailesi geliştirdi. Bu alandaki ilk ürün tek kişi tarafından kolaylıkla kullanılabilecek şekilde tasarlandı ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Duvar Arkası Radar (DAR) olarak isimlendirilen ürün, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak rehine kurtarma ve özel operasyonların yüksek başarı ve en az kayıpla gerçekleştirilmesi için bina içindeki veya engel arkasındaki sabit ve hareketli hedeflerin tespiti amacıyla milli olarak geliştirildi.

Güvenlik güçlerinden alınan geri dönüşler ve iletilen talepler doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonunda araca monte edilebilen UHTES ortaya çıktı.

UHTES ile güvenlik güçleri engel arkasında insan olup olmadığını uzaktan da tespit edebilecek. Araca monte edilmesi sayesinde UHTES, hedefe yaklaşmanın mümkün olmadığı durumlarda, uzaktaki bina içinde bulunan insanların ya da canlıların tespit edilmesini sağlayarak, operasyonun başarılı geçmesinde kritik önem taşıyor.

Rehine kurtarma operasyonları, terörle mücadele ve benzeri operasyonlarda kullanılabilecek UHTES, STM'nin son radar teknolojisini yansıtıyor. UHTES, dahili bataryasının yanı sıra bulunduğu araçtan güç alabilmesi sayesinde uzun saatler görev yapabiliyor.

Dünyada çok az ülke tarafından geliştirilebilen, görsel erişim ve keşif imkanının olmadığı kapalı mekanlarda bulunan insanların konumlarını tespit etmek için radyo frekans dalgaları kullanan DAR sistemi, ilk ürünün geliştirilmesinin ardından geçen kısa sürede bir ürün ailesine dönüştü.