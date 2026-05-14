Turkcell, erişilebilirlik projeleriyle engelli bireylerin yanında

"Herkes için erişilebilir bir dünya" vizyonuyla hareket eden Turkcell, engelli bireylerin sosyal hayata eşit, özgür ve bağımsız katılımını destekleyen çözümler geliştiriyor. İşaret diliyle sunulan müşteri hizmetlerinden erişilebilir içeriklere, eğitim yatırımlarından spor desteklerine kadar geniş bir alanda hayata geçirilen projeler, teknolojinin fırsat eşitleyici gücünü somut faydaya dönüştürüyor.

"İLETİŞİM KONUŞMAK DEĞİL, BAĞ KURMAKTIR"

Teknolojinin gücü sayesinde engelsiz bir dünya kurmak için çalıştıklarını belirten Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, "Teknolojinin gerçek gücünün, hayatı herkes için daha erişilebilir ve eşit hale getirebilmesinde saklı olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla geliştirdiğimiz çözümlerle engelli bireylerin bilgiye, iletişime ve dijital hizmetlere daha kolay erişmesini destekliyoruz. 'İletişim sadece konuşmak değil, bağ kurmaktır' yaklaşımımızla, teknolojiyi toplumun tüm kesimlerinin ulaşabileceği bir deneyime dönüştürüyoruz" dedi.

İŞARET DİLİYLE MÜŞTERİ HİZMETLERİNE YOĞUN İLGİ

Yapılan açıklamaya göre, "Yüz Yüze Müşteri Hizmetleri" ile kullanıcılar, Turkcell mobil uygulaması veya mağazalar üzerinden görüntülü olarak işaret dili ile hizmet alabiliyor. Haftanın her günü ücretsiz sunulan bu hizmet kapsamında aylık ortalama 3 bin 500 görüntülü görüşme, işaret dili bilen uzman ekipler tarafından karşılanıyor.

ERİŞİLEBİLİR İÇERİK VE SANATLA KAPSAYICILIK

Şirket, sanat alanında da erişilebilirliği odağına alıyor. TV+ platformunda yer alan "Engelleri Aşan Filmler" kategorisiyle içerikler; sesli betimleme ve işaret dili seçenekleriyle sunuluyor. Ayrıca görme engelli bireylere yönelik senaryo, post prodüksiyon, sinematografi ve teknik eğitimlerle bugüne kadar yaklaşık 60 bin kişiye ulaşıldı.

Türkiye genelindeki Engelsiz Mağazalar ile erişilebilir müşteri deneyimini yaygınlaştıran Turkcell; işitme, görme ve bedensel engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor. Mağazalarda yer alan akülü tekerlekli sandalye şarj noktaları ve ergonomik tasarımlar, kullanıcı deneyimini kolaylaştıran uygulamalar arasında yer alıyor.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE KATKI

Eğitimde de kapsayıcı çözümler geliştiren Turkcell, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Engelsiz Eğitim Programı kapsamında 60 ilde, 112 okulda teknoloji sınıfları kurarak her yıl binlerce öğrenciye ulaşıyor. Bunun yanı sıra Engelsiz Yaşam eğitimleriyle bugüne kadar 100 bin engelli bireye spor, sanat ve kişisel gelişim alanlarında içerik sunulurken; TESYEV iş birliğiyle her yıl yüzlerce öğrenciye burs desteği sağlanıyor.

Şirket, BİP platformu üzerinden Tohum Otizm Vakfı ile hayata geçirdiği Otizm Bilgi Destek Platformu ile de 50 bin otizmli çocuk ve ailesine dijital içeriklerle destek verdi.

Engelli sporlarına güçlü destek

Spor alanında da önemli destekler sunan operatör, Ampute Milli Futbol Takımı'nın ilk sponsoru olarak ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi iş birliğiyle engelli sporcuların ulusal ve uluslararası başarılarına katkı sağlamayı sürdürüyor.