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Bilim-Teknoloji

Turkcell Global Bilgi, güçlü büyüme ile dijital dönüşümü hızlandırdı

Turkcell Global Bilgi, 25'inci kuruluş yılını kutladığı 2024'te büyümesini sürdürerek müşteri deneyiminde dijital dönüşümü hızlandırdı. Yapay zekâ ve veri analitiği yatırımlarıyla hizmetlerini çeşitlendirdiklerini belirten Genel Müdür Metin Tuğtağ, “Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) teknolojisi ile operasyonel verimliliği artırdık. 6 Şubat depremi sonrası Hatay'da açtığı lokasyonla da istihdama katkı sağladık. 2025 hedeflerimiz arasında yapay zekâ destekli otomasyon ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi ön planda yer alıyor” dedi.

HABER MERKEZİ10 Mart 2025 Pazartesi 12:29 - Güncelleme:
Turkcell Global Bilgi, güçlü büyüme ile dijital dönüşümü hızlandırdı
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Turkcell Global Bilgi, 2024 yılında hem sektördeki büyümesini sürdürdü hem de müşteri deneyimini geliştirmek adına yeni teknolojilere yatırım yaptı. Türkiye'nin dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, 25. yılını kutladığı bu dönemde gelir ve kârlılık hedeflerine ulaşırken, Türkiye ekonomisine ve istihdama da önemli katkılar sağladı.

MÜŞTERİ DENEYİMİNE TEKNOLOJİK DOKUNUŞ

Geride kalan çeyrek asırda bir çağrı merkezi olmanın ötesine geçip müşteri deneyiminde dijital dönüşümü başlattıklarını ifade eden Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Metin Tuğtağ, "Eşsiz deneyimler yaşatan teknolojik çözüm ortağı olma" vizyonu çerçevesinde çok geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini belirtti.

2023 yılında 41,7 milyar TL olan çağrı merkezi sektörünün pazar büyüklüğünün, 2024'te %64 artarak 68,5 milyar TL'ye ulaştığını vurgulayan Metin Tuğtağ, "Turkcell Global Bilgi de bu büyüme trendine paralel olarak 2024 yılında yatırımlarını artırdı ve hizmet portföyünü genişletti" dedi.

100'den fazla markaya sundukları çağrı merkezi hizmetlerinin yanı sıra, yapay zekâ tabanlı sesli ve yazılı asistanlar, bulut teknolojileri ve veri analitiği araçlarıyla müşteri geri bildirimlerini daha etkin yönettiklerine işaret eden Tuğtağ, "Geliştirdiğimiz akıllı asistanlar, metin, ses ve duygu analizi gibi teknolojilerle müşteri memnuniyetini artırırken, kurum içi verimliliği destekleyen yapay zekâ tabanlı portal sayesinde çalışanlarımızın bilgiye hızlı erişimini sağladık" dedi.

OPERASYONEL VERİMLİLİK İÇİN RPA TEKNOLOJİSİ

Metin Tuğtağ şu bilgileri verdi: "Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) teknolojisini aktif şekilde kullanarak, fatura işlemleri, talep yönetimi ve raporlama gibi tekrarlayan süreçleri otomatize ettik. Böylece hata oranlarını minimize ederken ve çalışanlarımıza daha stratejik projelere odaklanma imkânı sunduk. İş hedeflerinin yanında sosyal fayda projelerinde de önemli adımlar attık. 6 Şubat depremi sonrasında 'Gönül Bağı' projeleri kapsamında Hatay'da bir lokasyon açarak, depremzedelere istihdam olanağı yaratırken bölgenin ekonomik kalkınmasına da katkı sağladık."

2025 HEDEFLERİ: YAPAY ZEKÂ, VERİ GÜVENLİĞİ VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ DENEYİM

Genel Müdür Metin Tuğtağ, şirketin 2025 hedeflerine de değinerek şöyle konuştu: "2025 yılı için önceliğimiz, yapay zekâ destekli otomasyon, veri güvenliği ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi konularına odaklanmak. Bunun yanında, duygu tanıma teknolojileri ve ileri veri analitiği ile çok kanallı ve kesintisiz hizmet modelini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Turkcell Global Bilgi olarak teknolojiye yaptığımız yatırımlar ve yenilikçi yaklaşımımız ile müşteri deneyimi alanında fark yaratmaya devam edeceğiz."

  • Turkcell Global Bilgi
  • Dijital dönüşüm
  • Yapay zekâ

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