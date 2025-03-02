Turkcell Global Bilgi'den gençlere eğitim ve kariyer fırsatı: Techno Camp ile geleceğe yatırım

Türkiye'nin eşsiz dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi'nin, teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen gençlere yönelik düzenlediği Techno Camp 2025 Gelişim Programı başvurulara açıldı. Programa, mühendislik fakültelerinde 4. sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencileri ile yeni mezunlar başvurabiliyor.

"TEKNOLOJİYE VE BUNU KULLANABİLECEK GENÇ NESİLLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Turkcell Global Bilgi'nin Genel Müdürü Metin Tuğtağ, "Hızlı müşteri memnuniyeti için teknolojiye ve bunu kullanabilecek gençlere ihtiyacımız var. "Eşsiz deneyimler yaşatan teknolojik çözüm ortağı olmak" vizyonumuza da uygun hareket ederek teknolojiye ilgi duyan gençlerimizi Techno Camp programımıza davet ediyoruz" dedi.

Eğlenerek öğrenmenin ve gelişmenin bir arada sunulduğu bir kariyer deneyimi yaşamak isteyen tüm gençlerin başvurularını beklediklerini belirten Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Metin Tuğtağ, programla ilgili olarak şunları söyledi: "Çeyrek asırdır müşteri memnuniyetini odağına almış ve bunda başarılı olmuş bir şirket olarak söyleyebilirim ki; işimizin kalbi müşterilerimizi mutlu etmekten geçiyor. Mutlu müşteriler için ise 'hızlı müşteri memnuniyeti' sağlayabilmek gerekiyor. Buradaki 'hızlı' sıfatı için teknolojiye ve bunu kullanacak gençlere ihtiyacımız var. İşte bu sebeple 'Eşsiz deneyimler yaşatan teknolojik çözüm ortağı olmak' vizyonumuza uygun hareket ederek, teknolojiye ilgi duyan gençlerimizi sektöre kazandırmak istiyoruz. Techno Camp eğitim ve gelişim programı ile gençlerimiz alacakları eğitimlerle kendini geliştirirken kurumsal hayatı deneyimleme fırsatı da bulacaklar. Gençlerimize ayrıca; çevik bir çalışma ortamında inovatif fikirlerini hayata geçirebilecekleri Techno Hackathon'a katılma ve şirketimizdeki uzman pozisyonlarında kariyer fırsatları da sunuyoruz. Tüm mühendis adaylarını ve yeni mezunları, Techno Camp ile güçlü ve teknolojik bir kariyere davet ediyoruz."

GEÇEN YIL YAKLAŞIK 6 BİN BAŞVURU ALAN TECHNO CAMP YENİ ADAYLARINI ARIYOR!

Geçtiğimiz yılki Techno Camp programına toplam 5 bin 867 başvuru yapılmış, değerlendirmeler sonucu 45 genç programdan faydalanmaya hak kazanmıştı. Bu yıl da Türkiye'nin dört yanından öğrencilerin online olarak başvurabileceği program; temmuz ayında başlayacak olup 2 ay sürecektir. Eğitim kampı boyunca katılımcılar, alanında uzman eğitmenlerden teknoloji, iletişim, iş geliştirme, proje yönetimi gibi alanlarda eğitim alarak bilgi ve yetkinliklerini geliştirecekler.