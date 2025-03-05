Turkcell, İzmir ve Milano arasında denizaltından fiber optik kablo altyapı çalışması başlattı

Koç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025'te, Dünya GSM Birliğinin (GSMA) 26 kişilik yönetim kurulu üyeliği görevine seçildiğini anımsattı.

Böylece Türkiye'yi yönetim kurulunda temsil ettiklerini bildiren Koç, "Yönetim kurulu sadece bu tür organizasyonları yapmıyor, aynı zamanda bütün mobil sektörünün sorunlarını da gündeme aldığımız ve gelecek nesil teknolojileri için neler yapmamız gerektiğini konuştuğumuz bir yer." ifadesini kullandı.

- 5G'YE UYUMLU YERLİ TELEFON ÜRETİLECEK

Koç, 5G'ye uyumlu telefon üretilmesi konusunda Samsung ile işbirliği yaptıklarını anımsatarak, Turkcell olarak 2G, 3G ve 4G'de olduğu gibi 5G'de de en kaliteli ve hızlı interneti vereceklerini söyledi.

Kullanıcıların büyük bölümünün 5G'ye uyumlu telefonu olmadığını gördüklerini anlatan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz hızlı internet versek bile eğer telefonlarınız 5G'ye uyumlu değilse biz o hızları size ulaştıramıyoruz. Onun için Türkiye'de Çerkezköy'de Samsung'un fabrikasında yerli telefon üretme kararı aldık. Fiyatı uygun, yüksek teknolojili 5G'ye uyumlu telefonları ürettireceğiz. Bunlar Turkcell için özel üretilecek ve aynı zamanda bine yakın Turkcell bayisinde satılmaya başlayacak. Türkiye'de daha fazla erişilebilir olsun diye uygun taksitlendirmeyle kullanıcılara ulaştıracağız. Nisan veya mayısta ilk telefonun banttan çıkmasını bekliyoruz. Banttan çıkan ilk telefonu hep beraber kullanacağız."

- "DAHA DÜŞÜK GECİKMEYLE İNTERNET KULLANIMINI MÜŞTERİLERE SAĞLAYACAĞIZ"

Koç, Türkiye'de 41 milyon kullanıcının internet çıkışını sağladıklarını belirterek, "Türkiye'de belli bir bölgede yoğunlaşan internet çıkışına yedeklik olsun diye Turkcell olarak elimizi taşın altına koyduk ve İzmir'den Milano'ya deniz altından geçen bir fiber optik kablo altyapı anlaşmasını Telecom Italya Sparkle ile imzaladık. Bu anlaşma, internet çıkışlarımızı hızlandıracak ve yedekleme sağlayacak. Böylece, sosyal medyaya girerken, internete erişirken ve oyun oynarken daha düşük gecikmeyle internet kullanımını Turkcell müşterilerine sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 4G ile beraber ULAK Haberleşme'nin yerli baz istasyonu ürettiğine dikkati çeken Koç, Turkcell olarak bu ürünleri kullanmaya başladıklarını hatırlattı.

Koç, yaptıkları anlaşmayla, Türkiye'de 5G devreye alındığında 3 bin noktada ULAK Haberleşme'nin yerli üretim baz istasyonlarıyla hizmet vermeye başlayacaklarını vurgulayarak, "ULAK Haberleşme 5G baz istasyonlarını hazır hale getirdiği zaman biz Türkiye'de 5G'yi yerli baz istasyonlarıyla veren ilk operatör olacağız." dedi.

- "VATANDAŞLARIMIZA EN UYGUN ŞARTLARDA TEKNOLOJİYİ GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Turkcell olarak 2024'ü başarılı şekilde geçirdiklerine işaret eden Koç, gelirlerini enflasyonun üzerinde yüzde 7,8 artırdıklarını aktardı.

Koç, geçen yıl yatırımlarının gelirler içindeki payını yüzde 23 olarak belirlediklerini ve bunu yerine getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"420 milyon avroluk veri merkezi yatırımı yaptık ve Türkiye'nin en kaliteli 4 tane büyük veri merkezini işletiyoruz. Türkiye'nin verisi ülkede kalacak. Veri merkezlerinin enerji ihtiyacı vardır. 240 milyon dolarlık enerji yatırımı yapıyoruz ve Türkiye'nin birçok bölgesinde yapacağımız güneş enerjisi tarlalarıyla kendi elektriğini üreten bir operatör oluyoruz. Şu anda İzmir'de rüzgar enerji santralimiz var, tükettiğimiz enerjinin yüzde 65'ini yenilenebilir olarak kendimiz üretmeye başlayacağız. 2025, bizim için yatırımın tam gaz devam ettiği ve aynı zamanda gelirlerimizin büyüdüğü bir yıl olacak. 2025 yılı planlarımızda gelirlerimizi enflasyonun üzerinde yüzde 7-9 büyütmeyi düşünüyoruz. Yüzde 23 olan yatırımlarımızın gelirler içindeki payını yüzde 24'e çıkartıyoruz. Çünkü bu sene 5G, veri merkezi ve fiberleşme yılı. Türkiye'nin dijital dönüşümüne ön ayak olmak ve vatandaşlarımıza en uygun şartlarda interneti ve teknolojiyi getirmek için çalışmalarımız devam edecek."