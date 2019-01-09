Turkcell müşteri hizmetleri (tel no) Turkcell güncel telefon numarası nedir

TURKCELL MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI?

Türkcell müşteri hizmetleri servisine ulaşmak isteyen Turkcell kullanıcılarını 532’yi tuşlayarak arama yapmaları yeterli olacak. 7/24 hizmet vermektedir.

Lakin farklı bir operatör veya sabit hat üzerinden Turkcell Müşteri Hizmetleri Servis’ine ulaşmak isteyenlerin ise 0532 532 0000’ı aramaları gerekecek. 7/24 hizmet vermektedir.

TURKCELL MÜŞTERİ HİZMETLERİ’NE ULAŞMANIN DİĞER YOLLARI!

Turkcell’de Müşteri Hizmetleri’ne ulaşmanın farklı yolları da bulunuyor. Turkcell Müşteri Hizmetleri’ne ulaşmanın diğer yollarını ise şu şekilde sıralayabiliriz.

- Canlı destek: Bu servisi sadece Turkcell müşterileri kullanabiliyor. Turkcell’in resmi sitesi üzerinden online işlemler servisine giriş yapan kullanıcılar Canlı Destek bölümünde anında Müşteri Temsicisi ile görüşme sağlayabiliyor.

- BİP: Turkcell geliştirdiği yerli mesajlaşma uygulaması BİP üzerinden de kullanıcılarının sorularına yanıt veriyor. BiP Turkcell Müşteri Hizmetleri’ne ulaşmak isteyen kullanıcıların uygulama marketten BİP’in indirmesi sonrasında keşfet alanının altından Turkcell Müşteri Hizmetlerine ulaşması gerekiyor.

TURKCELL TARİHİ

Turkcell, Türkiye’de kurulmuş; yerleşik, entegre iletişim ve teknoloji hizmetleri şirketidir. Müşterilerine mobil ve sabit şebekeleri üzerinden ses, data, TV hizmetleri ve katma değerli bireysel ve kurumsal servisler sunmaktadır.

Türkiye'de mobil iletişim, Şubat 1994'te Turkcell'in hizmete girmesiyle başladı. 27 Nisan 1998'de T.C. Ulaştırma Bakanlığı ile 25 yıllık GSM lisans anlaşması imzalayan Turkcell, müşterilerine sunduğu mobil ses ve veri iletişimine dayalı hizmetlerin çeşitliliğini, kalitesini ve buna bağlı olarak müşteri sayısını da artırarak gelişimini sürdürdü. Hisseleri 11 Temmuz 2000'de Borsa İstanbul (BİST) ve New York Stock Exchange'de (NYSE) eşzamanlı olarak işlem görmeye başlayan Turkcell, NYSE'ye kote olan tek Türk şirketi unvanına sahiptir. Turkcell aynı zamanda Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaktadır.

Turkcell'in yurt dışında da yatırımları bulunmaktadır. 1999 yılında hizmete giren %100 Turkcell iştiraki KKTCell Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Telekomünikasyon Dairesi ile gelir paylaşımı anlaşması çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Turkcell'in Ukrayna'da %100 hissesine sahip olduğu lifecell şirketi Şubat 2005'de mobil iletişim hizmeti vermeye başladı. Belarus'ta ise Turkcell, BeST'in hisselerinin %80'ini Belarus Cumhuriyet Devlet Varlık Komitesi'nden 2008'de satın almıştı. 2011 yılından beri Almanya’da Turkcell Europe markasıyla bulunan Turkcell, Deutsche Telekom’un iştiraki ile yaptığı pazarlama işbirliği ile Almanya'daki faaliyetlerine devam etmektedir.