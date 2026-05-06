Turkcell, Superbox 5G ile evleri fiber hızına çekiyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Wi-Fi 7 teknolojisine sahip Superbox 5G, fiber altyapının henüz ulaşmadığı yerlerde, 5G baz istasyonları üzerinden, kablo derdi olmaksızın havadan fiber hızında bağlantı sunuyor.

Ultra Güçlü Wi-Fi 7 teknolojisi üzerinden hizmet veren Superbox 5G, farklı kullanım ihtiyaçlarına göre iki ayrı seçenekle sunuluyor. "Superbox 5G Evinde" seçeneği, belirlediği tek bir adreste kullanmak isteyen müşterilere hitap ediyor. "Superbox 5G Yanında" paketi ise kullanıcılara modemlerini diledikleri yerden kullanma fırsatı sunuyor. Böylece Superbox 5G, fiber altyapı gerektirmeden farklı kullanım ihtiyacına yanıt veren yeni nesil bir internet çözümü olarak konumlanıyor.

"Superbox 5G"yi ve abonelik hizmetlerini farklı tarife seçenekleriyle ve tanıtıma özel fiyatlarla Turkcell mağazalarından, internet adresinden ve Turkcell Müşteri Hizmetleri aracılığıyla edinmek mümkün oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, kullanıcıların 5G'yi hayatın her alanında deneyimlemesine odaklandıklarını belirtti.

Akgüç, 1 Nisan'da 5G teknolojisini devreye aldıklarını anımsatarak, sahip oldukları frekanslarla 5G'de çok güçlü bir başlangıç yaptıklarını kaydetti.

Bu hizmeti daha da yaygınlaştırmak amacıyla kullanım ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunduklarına dikkati çeken Akgüç, "5G uyumlu cihaz ekosistemini güçlendiriyor, bu teknolojiye erişimi hızla yaygınlaştırıyoruz. 5G artık hayatın her alanını dönüştürmeye başladı. Bu yeni dönemde 5G, sadece mobilde değil, fiber altyapının olmadığı hanelerde de fiber hızında internet için kritik bir çözüm olacak." ifadelerini kullandı.

EVDE 5G DÖNEMİ BAŞLIYOR, FİBER ENGELLERİ ORTADAN KALKIYOR

Akgüç, mobildeki kalitelerini, Wi-Fi 7 teknolojisine sahip "Superbox 5G" modemle ev interneti alanına da taşıdıklarına dikkati çekerek, Superbox 5G ile telefonunda 5G simgesini gören müşterilerinin saniyede 1000 Megabit ve üzeri hızlara evlerinde de ulaşabildiğini kaydetti.

Superbox 5G modemin kolay kullanımıyla öne çıktığını belirten Akgüç, şunları kaydetti:

"Fiber sokağıma kadar geldi ama apartmana girmedi, alt kat komşuma bağlandı ama bana bağlanmadı' gibi dertler bitiyor. Tak-çalıştır özelliğiyle öne çıkan 'Superbox 5G' modemle, evlerde internet bağlantısı çok daha yüksek hızlara çıkarken gecikme süreleri de minimuma iniyor. Aynı anda çok daha fazla cihaz, internete 5G hızında bağlanabiliyor. Kullanıcılarımız 5G sayesinde yüksek veri yükleme ve indirme hızlarına ulaşabiliyor. Çevrim içi oyunlardan yüksek çözünürlüklü içeriklere, uzaktan eğitimden akıllı ev çözümlerine kadar pek çok alanda 5G deneyimini özgürce yaşayabiliyorlar."