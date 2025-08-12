Turkcell ve TEKNOFEST'in ‘5G Konumlandırma Yarışması'nın final etabı tamamlandı

Turkcell'in TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlediği ve şubat ayında başlayan 5G Konumlandırma Yarışması'nın son etabı tamamlandı. İTÜ Ayazağa yerleşkesinde bulunan Turkcell 5G Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen final etabında 14 takım yarıştı. Takımlar, kampüste belirlenen 28 hedef noktanın koordinatlarını, geliştirdikleri yapay zekâ temelli algoritmalar ve özgün yöntemlerle tahmin etmeye çalıştı.

'En İyi Sunum' ve 'En Özgün Algoritma' kategorilerinde prestij ödüllerinin de verildiği yarışmada, hazırladıkları detaylı proje sunumuyla ödüllendirilen takım Çukurova Üniversitesi'nden 5GENCA oldu. En Özgün Algoritma ödülü ise Gazi Üniversitesi'nden ERGENEKON takımına verildi.

Dereceye giren gençler, ödüllerini, 17-21 Eylül arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST'te alacak.

Koç: Türkiye'nin teknolojisini Türkiye'nin gençleriyle geliştirmeye devam edeceğiz

Final etabında gençlerle bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, yaptığı konuşmada, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ifade etti. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "T3 Vakfı ile son etabını düzenlediğimiz 5G Konumlandırma Yarışması, 'teknolojide yerlilik' vizyonumuzun çok değerli bir örneği. Teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak, milli bir mesele. Bu hedefe katkı sunan gençlerimizi görmek, ülkemiz adına gurur verici. Turkcell olarak, yenilikçi teknolojiler üzerine çalışan gençlerimizi desteklemeyi görevimiz olarak görüyoruz. Gençlerin yanında olmaya, Türkiye'nin teknolojisini gençlerimizle geliştirmeye devam edeceğiz."

"2G, 3G, 4.5G'de olduğu gibi 5G'de de standartları Turkcell belirleyecek"

Konuşmasında 5G gündemine de değinen Koç, şöyle devam etti: "Bugüne kadar teknoloji alanında ülkemize birçok ilki kazandırdık. Ülkemize ve işimize yaptığımız toplam 28 milyar dolarlık yatırımla sektörümüzün lideriyiz. En geniş baz istasyonu ağına sahip mobil operatör olarak da yerli mobil altyapımızın adeta ana taşıyıcı kolonuyuz. Nasıl ki ülkemizde 2G, 3G ve 4.5G'de standartları Turkcell belirlediyse, 5G'de de öyle olacak. Karadan karaya, karadan denize, nesneden nesneye yaptığımız testlerde çok başarılı sonuçlar elde ettik. Öte yandan 5G bizim için sadece hız değil; his, zekâ ve dönüşüm demek. Makinelerin konuştuğu, şehirlerin düşündüğü, araçların karar verdiği bir dünya kuruluyor. 5G'de de Turkcell kalitesini vatandaşlarımıza sunmak ve hizmet çıtasını daha da yükseğe koymak için katma değeri yüksek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Frekans tahsisleri tamamlandığında müşterilerimize Turkcell kalitesini 5G'de de sunacağız.".

76 farklı üniversiteden 343 takım yarıştı

76 farklı üniversiteden toplam 343 takımın başvurduğu yarışmada, 64 takım ön elemeleri geçmeyi başardı. Üniversitelerden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde ekiplerin katıldığı 5G Konumlandırma Yarışması'nda 14 takım finale kalmaya hak kazandı. Finalist takımlar, 5G test şebekesi verilerini kullanarak en doğru konumlamayı yapacak yapay zekâ destekli modeli geliştirmek ve tahmin edilen konumu sahada fiziki olarak en hızlı şekilde bulabilmek için yarıştı.