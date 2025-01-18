Turkcell Zeka Gücü Projesi'nin yeni sınıfı Elbistan'da hizmete açıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirdiği, özel yetenekli çocukları ve gençleri geleceğin dünyasına hazırlamayı amaçlayan "Zeka Gücü Projesi"nin yeni sınıfı, Kahramanmaraş Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde hizmete alındı.

Deprem bölgesindeki Zeka Gücü sınıfları 13'e, Türkiye genelinde ise 87'ye ulaştı.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ev sahipliğinde gerçekleştirilen Zeka Gücü Teknoloji Sınıfı'nın açılışına, Milli Eğitim Bakanlığından yetkililer de katıldı. Açılışa, ara tatile girdikleri için karneleriyle katılan öğrencilere, hediye olarak robotik ve kodlama proje setleri verildi. Elbistan BİLSEM öğrencileri, Turkcell'in yeni karakteri Teknocan'ın maskotuyla eğlendi.

Geçen yıl projenin sosyal etkisi de ölçüldü. Zeka Gücü sınıflarından yararlanan öğrenci ve öğretmenlerin yaşadıkları değişimleri anlamak ve projenin etkisini artırmak için dünyada yaygın kullanılan sosyal etki analizi SROI (Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü) metodolojisiyle bu sınıflarda eğitim alan öğrencilerin yüzde 84'ünün özgüven ve akademik performansında, yüzde 83'ünün merak düzeyinde, yüzde 82'sinin ise teknolojiye yönelik farkındalık ve ilgi seviyesinde artış görüldü. Ayrıca proje, eğitim veren öğretmenlerin yüzde 88'inin profesyonel gelişimine olumlu katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 2016'da başlayan proje kapsamında bugüne dek Türkiye'nin 55 şehrinde, 87 Zeka Gücü sınıfını hizmete açtıklarını bildirdi.

Koç, her sene 66 binden fazla öğrenciye ulaştıklarına dikkati çekti.

Bu yıl hizmet verecek sınıflardan ilkinin açılışını yaptıklarını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Sınıflarımızı artırmaya devam edeceğiz. Zeka Gücü projemiz, çocuklarımızın teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten, farkındalığı yüksek bireyler olarak yetişmesine büyük katkı sağlıyor. Özel beceri ve ilgi alanlarına göre seçilen çocuklarımızın ve gençlerimizin, yapay zeka, robotik kodlama, akıllı ev, bulut teknolojileri ve uzay bilimleri gibi birçok alanda eğitim almalarını, aynı zamanda dijital okuryazar olmalarını ve geleceğin dünyasına hazırlanmalarını sağlıyoruz. Karne heyecanının yaşandığı gün, Elbistan BİLSEM'de teknoloji üreten öğrencilerimizle bir araya gelmenin coşkusunu yaşadım. Bu vesileyle ülkemizin geleceği olan sevgili öğrencilere güzel bir yarıyıl tatili diliyorum."

- BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN ÖRNEK GÖSTERDİĞİ PROJE

Koç, Turkcell Zeka Gücü Projesi'nin, Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından Birleşmiş Milletler'de sunulan "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) Etki Değerlendirmesi" raporunda, sosyal etki analizi alanında en iyi örnek proje gösterildiğini hatırlatarak, bu sınıflarda eğitim gören öğrencilerin, bugüne kadar ulusal ve uluslararası yarışmalarda 400'den fazla ödül ve şampiyonluk kazandığının altını çizdi.

Öğrencilerin başarılarının kendilerini hem gururlandırdığını hem de motive ettiğini ifade eden Koç, "Deprem bölgesinde Kahramanmaraş da dahil olmak üzere 10 ilde 13 Zeka Gücü sınıfımız mevcut. Dizüstü bilgisayarlar, tabletler, 3D yazıcı, Raspberry Pi kitleri, yapay zeka ve sensör kitleri ve Arduino proje setleri gibi her türlü teknolojik donanıma sahip Zeka Gücü sınıflarında, geleceğe ve ülkemizin yarınlarına yön verecek nesiller yetişiyor. Zeka Gücü ve diğer sosyal fayda projelerimizle Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.