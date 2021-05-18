Turkcell'den GranFondo bisiklet yarışıyla sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu

18 Mayıs 2021 Salı 15:28 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 15:28

TURKSPORU'nun ve eğitimin en büyük destekçisi Turkcell, TURKCELL GranFondo bisiklet yarışını vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için bir eğitim bursu kampanyasına dönüştürdü. Kampanya ile yarışmacılar ve yarışmacıları destekleyen eğitim ve spor konusunda duyarlı sporseverler, kişisel sosyal medya hesaplarından Turkcell'in kişiye özel hazırladığı sosyal medya kartlarını paylaşarak vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs katkısı sağlayabilecek. Yarışmacılar ve destekçiler kişiye özel fotoğraflarla özgünleştirilen sosyal paylaşımlarla, kampanyanın daha fazla duyurulmasına destek olacak, belirlenen IBAN adresinin açıklama kısmına "Grandonfo-Adı Soyadı"nı yazarak dilediği miktarda katkıda bulunabilecek. Burslar, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) vasıtasıyla sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitiminde kullanılacak.



Turkcell ayrıca yarışmaya katılan sporseverlerin yarışma alanına gelirken evlerinde bulunan elektronik atıkları da getirmeleri çağrısı yaptı. Etkinlik alanında ve Turkcell mağazalarında toplanan tekno atıklar toplanıp TÜBİSAD iş birliğiyle geri dönüşüme kazandırılacak. Elde edilen gelir de Turkcell'in devam eden #eğitimedönüştür projesi kapsamında yine vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için bursa dönüşecek.

Destekçiler, eğitim bursu katkısı ve duyuru amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaşacakları sosyal medya kartlarını, turkcellgranfondoserisi.com adresindeki Sosyal Sorumluluk sekmesi üzerinden veya uygulama mağazalarından indirecekleri Turkcell GranFondo aplikasyonundaki Sosyal Sorumluluk bölümünden oluşturabilecek. Sporseverler, "Eğitim için pedallayanları ben de destekliyorum" kartları, yarışmacılar ise "Eğitim için pedallıyorum" yazılı sosyal medya kartlarıyla kampanyaya başkalarının destek olmasına da katkıda bulunacak.

DEĞİŞİM İÇİN HAREKETE GEÇ

Turkcell, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, Türkiye'nin insan odaklı ve çevreye duyarlı lider teknoloji şirketi olarak tüm iş süreçlerini, ürün ve servislerini, çevresel sürdürülebilirlik, dijital kapsayıcılık ve sorumlu iş yapış perspektifinde değerlendiriyor. 2015 yılında kabul edilen ve 2030 yılına kadar yoksulluğu ortadan kaldırmayı, dünyamızı korumayı ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını amaçlayan 17 amacın bilinmesi ve herkesin bununla ilgili bir şeyler yapmasını sağlamak için Turkcell, son olarak Turkcell GranFondo yarışmasında yarışmacıların t-shirt'lerine yapıştırabilecekleri 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'nı "Değişim için harekete geç" mottosuyla birlikte sticker olarak bastı. Turkcell takımı da yarışmaya #SKA #DeğişimİçinHareketeGeç formasıyla katılacak.

TURKCELL GRANFONDO HAKKINDA



Türk bisikletine yeni bir soluk getirecek Turkcell GranFondo İstanbul bisiklet yarışı, 6 Haziran Pazar günü Beykoz Belediyesi'nin katkısıyla düzenlenecek. Sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önlemleri artırılmış olarak gerçekleşecek yarışta 15 ülkeden yaklaşık 1000 bisikletsever pedal basacak.

40 ve 80 km'lik kısa ve uzun parkurdan oluşan yarış, aynı zamanda İstanbul'da düzenlenecek ilk GranFondo bisiklet yarışı olacak. Yerli ve yabancı sporcuları ağırlayacak olan yarışın startı Beykoz Belediyesi'nin önündeki Expo Alanı'ndan verilecek. Yoros Kalesi, Yuşa Tepesi, Kaynarca ve Polonezköy'den geçecek bisikletçiler, finişi yine Expo Alanı'nda yapacak. Etap tırmanma eğimiyle de dikkat çeken Turkcell GranFondo İstanbul'da her kategoride kadın ve erkek birinciler belli olacak.