Turkcell'den yerli teknoloji ekosistemini güçlendiren imzalar

Turkcell, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2026) teknoloji üreten ulusal markalarla bir dizi stratejik iş birliği anlaşmasına imza attı.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yerli teknoloji ekosistemini güçlendirmeye devam eden Turkcell, Ar-Ge, yazılım, teknoloji ve hizmet iş birliklerine yenilerini ekledi. Geçtiğimiz yıl yerli teknoloji firmaları ile yapılan iş birliklerinin ardından bu yıl Barselona'da atılan imzalar, yerlileşme vizyonunun yeni halkalarını oluşturuyor.

"Amacımız, 5G çağında kritik bileşenlerde dışa bağımlılığı azaltmak"

Turkcell'in, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesini temel bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade eden Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, şunları söyledi: "Turkcell olarak önceliğimiz, bir yandan müşterilerimize en iyi hizmeti sunarken, bir yandan da yerli teknoloji ekosistemini desteklemek. Böylece, kritik bileşenlerde dışa bağımlılığı azaltarak Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz iş birliklerinden doğan sinerji ve üretilen yerli teknolojiler, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda kritik rol oynuyor. Türkiye 5G'ye geçmek için gün sayarken, yerli ve milli şirketlerin bu süreçteki rolünü ve payını artıracak adımlar atıyoruz. Turkcell olarak 5G'ye geçişte yerlilik oranını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Söz konusu iş birliği anlaşmaları, teknoloji üreten Türkiye hedefine büyük katkı sağlayacaktır."

Turkcell ve Ottomotive'den lityum akülerde akıllı yönetim

Turkcell Barselona'da, lityum akü dönüşüm projesi kapsamında yerli üretici Ottomotive ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Ottomotive'in gelişmiş Batarya Yönetim Sistemi (BMS) ile Turkcell'in Akıllı Enerji Yönetimi Platformu'nun (SYNERGY) entegre edildiği bu sistem sayesinde, şebekelerdeki lityum aküler uzaktan takip edilerek çok daha güvenli ve verimli bir şekilde yönetilebiliyor. Voltaj, sıcaklık, sağlık durumu ve şarj/deşarj analizleri gibi kritik parametreler gerçek zamanlı olarak değerlendiriliyor. Bu sayede olası arızalar henüz enerji kesintisi yaşanmadan tespit edilebiliyor. Operasyonel maliyetlerde önemli verimlilik sağlarken, servis sürekliliğini de artırıyor.

Yerli 5G yolculuğunda i2i Systems ile güç birliği

Türkiye'nin yerli ve milli 5G hedefleri doğrultusunda Turkcell, i2i Systems ile olan iş birliğini bir üst seviyeye taşıdı. Tamamen yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilen 5G Çekirdek Şebeke çözümlerinin, doğrudan Turkcell'in 5G altyapısında kullanılacak şekilde ticarileştirilmesi hedefleniyor. İmzalanan bu stratejik mutabakat, şebeke teknolojilerindeki yerlilik oranının artmasına önemli bir katkı sağlayacak. Türkiye'nin küresel ölçekte rekabetçi bir 5G ekosistemi oluşturması ve 6G vizyonunu hayata geçirmesi açısından kritik bir eşik olacak.

Sekom iş birliği ile geleceğin otonom ağlarına geçiş

Turkcell, ağ ve bulut servisleri alanında ise Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Sekom ile "Sekans DHCP" ürünü kapsamında yeni bir anlaşma imzaladı. Ağ otomasyonu, yedeklilik ve ölçeklenebilir IP yönetimi yetkinliklerini ileri seviyeye taşıması hedeflenen bu iş birliğiyle, yerli çözümlerin yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağlanıyor. Kurumsal kablosuz ağ müşteri ortamlarında devreye alınarak Turkcell altyapısına entegre edilen Sekans DHCP çözümü, dinamik IP adres dağıtımı ve merkezi yönetim gibi özellikleriyle operasyonel verimliliği artırırken geleceğin otonom ağlarına geçiş sürecini de destekleyecek.

Kron ile güvenli ve otomasyon odaklı merkezi altyapı

Turkcell, siber güvenlik ve dijital altyapı alanında uzun yıllardır şebekesinde kullandığı Kron'un SPT ve NPT çözümleriyle, operasyonel süreçlerini güçlendirmeyi sürdürüyor. Ağ ve IT altyapılarına erişimlerin merkezi olarak yetkilendirilmesini ve güvenli kimlik yönetimini sağlayan bu çözümler, manuel müdahaleyi azaltarak süreçlerin çok daha güvenli ve izlenebilir yürütülmesine imkân tanıyor. Sistemin, yeni iş birliği kapsamında yapay zekâ destekli analiz ve karar mekanizmalarıyla zenginleştirilerek Türkiye'nin dijital güvenlik kapasitesini artırması hedefleniyor.

TechNarts ile yapay zekâ destekli operasyon yönetimi

Hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla teknolojik yenilikleri destekleyen Turkcell, bilgi teknolojileri alanının öncü oyuncularından TechNarts ile iş birliğini genişletiyor. Turkcell mühendisleri ve TechNarts'ın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen operasyon destek sistemi STAR, bütünleşik şebekelerin tek platform üzerinden izlenmesini ve yönetilmesini sağlıyor. Yapay zekâ destekli keşif, trafik artış oranlarının tahminlenmesi ve proaktif arıza bildirimi gibi gelişmiş yetkinlikler sunuyor. Platformun, önümüzdeki dönemde yeni nesil otomasyon yetenekleriyle daha da genişletilmesi planlanıyor.

TTG International ile sürdürülebilir enerji iş birliği

Enerji verimliliğini ve çevresel sürdürülebilirliği odak noktasına alan Turkcell, TTG International ile enerji yönetimi alanındaki dijital dönüşüm ve otomasyon çalışmalarını derinleştiriyor. Sahalardaki enerji altyapısının merkezi olarak izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan Akıllı Enerji Yönetim Sistemi (SYNERGY), yeni nesil batarya ve solar sistemlerin entegrasyonuyla daha dayanıklı bir yapıya kavuştu. İş birliğinin bir sonraki aşamasında, platformun otomasyon seviyesinin artırılması ve yapay zekâ destekli analiz kabiliyetlerinin daha geniş ölçekte devreye alınması hedefleniyor.