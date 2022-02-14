''Türkiye 2050'de 3,4 milyon ton yeşil hidrojen üretebilir''

AA 14 Şubat 2022 Pazartesi 11:09 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 11:09

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi'nin Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi ve Alman Enerji Ajansı iş birliğiyle hazırladığı rapora göre, desteklenen yenilenebilir enerji yatırımlarının katkısıyla 2050 yılında Türkiye'nin yıllık 3,4 milyon ton yeşil hidrojen üretebileceği değerlendiriliyor.

Söz konusu üretim için yıllık 4 milyar dolar yatırıma ihtiyaç duyulurken, 2050'de ekonomiye yaklaşık 8 milyar dolar katkı sağlanabileceği öngörülüyor.

İmalat sanayisi, doğal gaz ve ulaştırma sektörlerinde fosil yakıtların yüzde 10'unun yeşil hidrojenle ikame edilmesiyle 2050 yılında Türkiye'de yıllık 1,9 milyon ton yeşil hidrojen talebi oluşacağı hesaplanıyor.

Küresel ölçekte 2050 yılını işaret eden net sıfır emisyon hedefleri, tüm enerji sisteminin karbonsuzlaşması için ortak bir çözüm olarak yeşil hidrojen üzerinde duruyor. Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onayladığı dikkate alındığında, 2030 ve 2053 yıllarını kapsayan dönemde daha kararlı iklim ve enerji dönüşümü hedeflerine ihtiyacı bulunuyor.

Bu kapsamda, çalışma, 2050 yılına doğru Türkiye'de enerji talebinin 81 il seviyesinde gelişimini analiz ederek, ülke içi tüketim ve olası ihracat fırsatlarının anlaşılması için yeşil hidrojenin potansiyelini belirlemeyi amaçlıyor.

- HİDROJEN KONSEYİ 130 ÜYEYE ULAŞTI

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, AA muhabirine, hidrojenin bir enerji taşıyıcısı olduğunu belirterek, "Hidrojenin bir kaynaktan üretilmesi gerekiyor. Günümüze kadar sürdürülebilir hidrojen konusunda en önemli engellerden biri maliyetti. Ancak son 10 yılda yenilenebilir hidrojen maliyeti yaklaşık yüzde 80 azaldı. Bugün baktığınızda pek çok Avrupa ülkesinde hidrojenle çalışan kombiler pilot program olarak kullanılmaya başlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm dünyada hidrojen üretim kapasitesinin 2040 yılına kadar bin kat artacağının öngörüldüğünü vurgulayan Dilek, şunları kaydetti:

"Hidrojenin artan önemine bir işaret de 2017 yılında 20 ülkeden 13 üyeyle kurulan Hidrojen Konseyi'nin bugün 130 üyeye ulaşması. Bu üyeler arasında petrol devi şirketlerin olması çok dikkat çekici. Önümüzdeki yıllarda hidrojenin önemi giderek artacak. Maliyetlerin düşmesi ve yüksek performanslı hidrojen depolama sistemlerinin geliştirilmesi ile hidrojenin gelecekte gündemimizde olacağı net bir şekilde görülüyor."