Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türkiye-Almanya ilişkilerinin ekonomik ve siyasi açıdan farklı noktaya ulaştığını belirterek, "Bugün baktığımızda DEİK verilerine göre Almanya'da Türklerin sahip olduğu işletmelerde 500 binden fazla istihdam oluştu. 100 binin üzerinde işletme, 50 milyar avro ciro yaptı." dedi.

Kılıç, Türk-Alman Üniversitesi'nde "Belirsizlikler Çağında Türkiye-Almanya İlişkilerinin Geleceği" başlıklı açılış dersini verdi.

Türkiye'nin dünya genelinde en fazla diplomatik temsilciliğe sahip üçüncü ülke olduğunu ve en çok temsilciliğin ise Almanya'da bulunduğunu belirten Kılıç, "1961'de Türkiye-Almanya İşgücü Antlaşması'yla Almanya'ya göç eden vatandaşlarımız ve sonraki nesiller düşünüldüğünde orada güçlü diplomatik varlığımızın olması bir zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kişi başına düşen gayri safi milli hasılasının 1961'de 230 dolar olduğunu aktaran Kılıç, bugün ise bu rakamın 13 bin doların üstüne çıktığını söyledi.

Kılıç, 1961'de Türkiye-Almanya arasındaki karşılaştırmalarda gerçeklerle bugünküler arasında fark olduğuna değinerek, "Bugün baktığımızda DEİK verilerine göre Almanya'da Türklerin sahip olduğu işletmelerde 500 binden fazla istihdam oluştu. 100 binin üzerinde işletme, 50 milyar avro ciro yaptı." diye konuştu.

- "ENTEGRASYON KAVRAMI ARTIK TARTIŞILMAMALI"

Kılıç, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının topluma entegrasyonunun artık tartışma konusu olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Almanya'da doğmuş, büyümüş, eğitim almış, iş sahibi olmuş insanlara entegrasyondan bahsetmek abesle iştigaldir. Bu konunun hala gündemde olmasını doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya'daki Türk toplumunun sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda ülkeye büyük katkılar sunduğunu dile getiren Kılıç, bu kesimin ihtiyaçlarının Almanya tarafından da göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

Kılıç, Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek çeşitlendiğine dikkati çekerek, "Almanya'dan Türkiye'ye sadece yatırım gelmiyor, iki ülke, ortak projelerle üçüncü ülkelere de yatırım yapıyor. Savunma sanayi, tarım, demir-çelik ve teknoloji gibi sektörlerde işbirliği artarak devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim alanındaki ortak projelere de değinen Kılıç, "Gençlerimizin üreteceği inovasyonların Almanya tarafından da erişilebilir olması için eğitim işbirliği kapsamında önemli adımlar atılıyor." ifadesini kullandı.

Kılıç, Almanya'nın da orada yaşayan Türklerin talep, ihtiyaç, gereksinim ve sosyal ortamları konusunu göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.

Dünyada belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin etkin aktör olduğunu vurgulayan Kılıç, Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi ve Suriye'deki gelişmeler gibi örneklerin bu belirsizlik çağını desteklediğini anlattı.

Kılıç, Almanya seçimlerinde Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin ikinci parti çıkması, Suriye'de Esad'ın devrilmesi gibi yakın zamanda ortaya çıkan gelişmelerin "belirsizlik çağı" kavramı için örnek gösterilebileceğini dile getirdi.

- "TÜRKİYE, DİJİTALLEŞME KONUSUNDA BAZI ALANLARDA ALMANYA'NIN ÖNÜNE GEÇTİ"

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görev yaparken oradaki diğer üye ve üye olmayan ülke temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde "geleceğe doğru çok hassas olmak gerektiği" konusunda uyarılarının olduğunu hatırlatan Kılıç, bugün yaşananların kendisini haklı çıkardığını söyledi.

Bazıları tarafından "Bizim ne işimiz var Suriye'de? Biz niye oraya kadar girdik? Biz kendi işimize bakalım." dendiğini belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Bu olaylar gerçekleşirken, tüm dünyadaki ilişki içerisinde olduğumuz aktörlerin çoğu bizleri aradı. Şu anda Cumhurbaşkanımıza her gün artık telefon bağlamayı yetiştiremiyoruz. O kadar çok kişi, başbakanı ve cumhurbaşkanını arayıp görüş, fikir, yönlendirme almak istiyor. Bakanlarımızı, bizleri... Zaten sürekli iletişim içerisindeyiz. Bu niye oluyor? Çünkü etki alanınız eğer olursa sizin görüşünüzün ve fikrinizin bir karşılığı olacağını hissederlerse ve sizin de yapınızdan belli ölçüde eminlerse o zaman sizinle iletişimle temasa geçiyorlar."

Türkiye'nin dijitalleşme konusunda önemli adımlar attığını ve bazı alanlarda Almanya'nın önüne geçtiğini aktaran Kılıç, e-Devlet sisteminin Almanya'dakinden çok daha gelişmiş durumda olduğunu söyledi.

Kılıç, Almanya'daki Türk toplumunun kendi köklerini unutmadan Almanca'yı da en iyi şekilde öğrenmelerinin artık zorunluluk haline geldiğini sözlerine ekledi.

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