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Bilim-Teknoloji

Türkiye bir ilki başardı! Devrim gibi hamlenin temeli 2 yıl önce atıldı

Teknoloji ve savunma gibi birçok alanda başarılı projelere imza atan Türkiye sağlık alanında da bir başarıya daha adım attı. Türkiye sağlık alanında da yerli ve milli hamleler yaparak SMA hastalarının gen tedavisi için ilk Nadir Hastalıklar Hastanesini kurdu. Söz konusu projenin temeli 2 yıl önce Ankara Üniversitesi bünyesindeki klinikte atıldı.

Sabah10 Haziran 2023 Cumartesi 09:30 - Güncelleme:
Türkiye bir ilki başardı! Devrim gibi hamlenin temeli 2 yıl önce atıldı
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Savunma, teknoloji, sanayi, madencilik ve sağlık gibi birçok alanda başarıdan başarıya koşan Türkiye, SMA hastalarının da imdadına yetişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde duyurduğu SMA'lıların gen tedavisi için kurulan Nadir Hastalıklar Hastanesi'nin temelinin 2 yıl önce Ankara Üniversitesi'ndeki bir klinikte başladığı öğrenildi.

TÜRKİYE BİR İLKİ BAŞARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da yeni bir hastane kurulacağını, bu hastaneyle aynı kampüste bir de hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçları üretecek tesisin bulunacağını duyurmuştu. SMA'lı çocuklar başta olmak üzere binlerce nadir hastalık yaşayan insanımızı yurtdışında tedavi çilesinden kurtaracak devrim niteliğindeki bu adımların temel taşları aslında 2 yıl önce atılmaya başlandı.

Sabah'ta yer alan haber göre; Ankara Üniversitesi (AÜ) bünyesinde, nadir hastalıklara yönelik ilaçlar ve yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi için Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye Yüzyılı'nda gen terapisi ve kök hücre tedavisinde tam bağımsızlık hedefinin altyapısı burada hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk nadir hastalıklar merkezini inceledi. Merkezin başkanı ve AÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu şunları söyledi:

"Nadir hastalıkları daha iyi anlamak, altta yatan nedenini öğrenmek hem de tedavilerini sağlamak için klinik öncesi araştırmaları da kapsayan ilk merkezi kurduk. Faz 1, yani klinik araştırmaları da içinde barındıran ve teknolojik cihazlara sahip gelişmiş genetik ve biyokimya laboratuvarları da aynı müstakil bina içinde. Bu bağlamda yeni tedaviler geliştirilme aşamasında çalışmaların başladığı yer olacağız. Eskiden faz çalışmalarına katılmak isteyen hastaları yurtdışına göndermek zorunda kalıyorduk ama artık ülkemizde de gen terapilerini içeren klinik araştırmaları yapabileceğiz. Nadir hastalıkların yükünü belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak, tanısı olmayan nadir hastalıklara tanı koymak, tedavi için de yeni ilaç çalışmalarında bulunmak ve alana hâkim sağlık personeli yetiştirmeyi amaçlıyoruz. İlk gen terapisi çalışmalarını buraya getirmek için görüşmelerimiz mevcut. Altyapımızla hastaların yurtdışına gitmesine gerek kalmayacak, tedaviyi Türkiye'de yapabilir duruma geleceğiz.

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