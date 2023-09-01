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Bilim-Teknoloji

Türkiye devler ligine yükseliyor! Türk mühendisler geliştirdi

Savunma ve teknoloji gibi birçok alanda kendini ispatlayan Türkiye, yeni geliştirdiği 'yerli parmak izi tanıma sistemi' ile dünyada kendi yazılımı kullanan 7. ülke konumuna getirmeyi hedefliyor.

AA1 Eylül 2023 Cuma 16:35 - Güncelleme:
Türkiye devler ligine yükseliyor! Türk mühendisler geliştirdi
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Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) standında yerli ve milli ürünler yerini aldı.

TÜRKİYE KENDİNİ 7. ÜLKE KONUMUNA GETİRMEYİ HEDEFLİYOR

Bakanlık koordinasyonunda geliştirilen Biyometrik Veri Sistemi Projesi'nin ilk fazında nitelikli (temiz) parmak izi tanıma ürünü, ikinci fazında ise niteliksiz (olay yeri) parmak izi tanıma ürünü 2019'da hayata geçirildi.

Adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak ve güvenilirliğini artırmak üzere geliştirilen sistem, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca kullanılıyor.

Türkiye'nin biyometrik verilerinin tek yerde toplandığı, sayısallaştırıldığı ve saklandığı sistemde, diğer kurumların sistemleriyle gerekli entegrasyonlar sağlanıyor, biyometrik bilgiler güvence altına alınıyor.

Yüzde 99,9 doğruluk payıyla kullanılan sistem, parmak izinin okutulmasıyla 8 saniyede eşkal belirliyor.

Geliştirilen sistemle Türkiye'nin kendi imkanlarıyla biyometrik veri sistemi geliştiren dünyadaki 7. ülke olması hedefleniyor.

  • yurtiçi parmak izi
  • milli yazılım
  • yerli teknoloji

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