Türkiye ''Dünya Uzay Haftası''nda en fazla etkinlik yapan 4. ülke oldu

Dünya Uzay Haftası Derneği, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen ve 4-10 Ekim'de kutlanan Dünya Uzay Haftası'na ilişkin 2024 yılı etkinlik raporunu yayımladı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, geçen yıl Dünya Uzay Haftası'na küresel katılım sağlanırken, uzay ve iklim değişikliği temasına yönelik 88 ülkede 15 binden fazla etkinlik gerçekleştirildi.

Dünya Uzay Haftası, geçen yıl Türkiye'de Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) tarafından koordine edildi. Türkiye, 2023'e göre etkinlik sayısını iki katına çıkarırken, 51 ilde düzenlenen 241 etkinlikle uzay temasına dikkat çekildi.

Böylece Türkiye, Dünya Uzay Haftası'nda en çok etkinlik düzenleyen 4. ülke oldu. İlk üçte ise sırasıyla Pakistan, Suudi Arabistan ve İrlanda yer aldı.

Türkiye'de en çok etkinlik düzenlenen ilk üç şehir ise 31'le Ankara, 30'la İstanbul ve 23'le Bursa oldu.

- SES GETİREN ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Söz konusu haftada katılımcılar, çeşitli dersler, atölyeler, film geceleri, yarışmalar ve sergiler aracılığıyla bir araya getirilerek hem bilimsel yenilik hem de iklim değişikliği farkındalığı kazandı.

İstanbul'da tarihi Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Rami Astronomi Festivali'nde, önde gelen Türk astronomi bilginlerine yönelik etkileşimli atölyeler, film gösterimleri ve eğitim panelleri gerçekleştirildi. Bu etkinlik 20 bin katılımcıyı çekti.

Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız ile Bilkent Senfoni Orkestrası işbirliğiyle Ankara'da besteci Gustav Holst'un The Planets süiti seslendirildi.

- GUHEM EĞİTİMLER DÜZENLEDİ

GUHEM, hafta kapsamında öğretmenleri uzay bilimi ve bilim iletişimi konularında destekleyen "GUHEM Öğretmen Ağı"nı genişletme çalışmalarını sürdürdü. 2024'te bini aşkın öğretmenin yer aldığı ağda, uzay araştırmaları, iklim değişikliği ve bilim iletişimi alanlarında uzman isimlerin katılımıyla 5 farklı eğitim buluşması gerçekleştirildi.

"Gece Gece GUHEM" etkinliği kapsamında film gösterimi, yarışmalar, deneyler ve teleskopla gökyüzü gözlemi yapıldı.

Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız ile "Don't Look Up" başlıklı çevrim içi konferans gerçekleştirildi. Asteroitlerin dünya üzerindeki potansiyel etkileri üzerine gerçekleşen konferansa 300 okuldan yaklaşık 30 bin öğrenci katılım sağladı.

-"ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu da Türkiye'nin uzay alanındaki yükselişinin, Dünya Uzay Haftası'nda da kendini gösterdiğini söyledi.

Ulusal koordinatörü oldukları hafta kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında 241 etkinlik düzenlenmesini sağladıklarını belirten Mirahmetoğlu, şunları kaydetti:

"Astronotlarımız Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculukları, halkımızın uzaya ilgisini artırdı, etkinlik sayımızı iki katına çıkararak Türkiye'yi Dünya Uzay Haftası'nda üst sıralara taşıdık. GUHEM olarak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle kurulduğumuz 2020'den bu yana uzay farkındalığını artırmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin uzayda güçlü bir geleceğe sahip olması için toplumun her kesiminde merak ve heyecan uyandırmak için çalışmayı sürdüreceğiz."

- DÜNYA UZAY HAFTASI

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Uzay Haftası, her yıl 4-10 Ekim tarihlerinde kutlanıyor. Bu hafta, uzay bilimi ve teknolojisinin topluma yaptığı önemli katkıları sergileyen dünyadaki en büyük uzay etkinliği konumunda bulunuyor.

Dünya Uzay Haftası, uzay ajanslarını, havacılık şirketlerini, okulları, müzeleri ve astronomi kulüplerini bir araya getirerek insanları uzay keşfinin faydaları ve geleceği hakkında eğitiyor.

Dünya Uzay Haftası Derneği de Dünya Uzay Haftası'nın küresel koordinatörlüğünü yapıyor. Uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan dernek, BM Uzayın Barışçıl Kullanımları Komitesinde daimi gözlemci statüsünde bulunuyor.