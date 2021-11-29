Türkiye dünyada ilk 10 ülke arasına girecek! Tamamen yerli ve milli olarak üretiliyor

AA 29 Kasım 2021 Pazartesi 18:27 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 21:02

AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRKSAT 6-A uydusu hakkında ilgi verdi. Yakın bir zaman öncesi TÜRKSAT 5-A uydusunu uzaya fırlattıklarını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, TÜRKSAT 6-A uydusu için 2023 yılını işaret ederek, kendi uydusunu üreten ilk on ülke arasına girileceğini belirtti.

AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, devlet olarak sel felaketinin ardından yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

AK Parti öncesi Türkiye'de korkunç bir altyapı eksikliği olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, kendi dönemleri öncesi ülkede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol ağı olduğunu, şimdi ise bu rakamın 28 bin 400 kilometreye çıkarıldığını vurguladı.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin her tarafında 5 bine yakın şantiyede yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ulaştırma alanında hayata geçirilen projeler Türkiye'nin sanayisine, turizmine, kültür ve sanatına önemli katkılar sunuyor. Bunlar artarak devam edecek. Her tarafta hummalı bir çalışma var. Bu yaptığımız yollarda taşıt hareketliliğinin yüzde 170 artmasına rağmen trafik kazası oranlarında yüzde 80'e varan azalmalar oldu. Bir canın kıymeti bedeli olamaz tabii ki ama biz her yıl yaptığımız bu yollarla yıllık 11 bin canı kurtarıyoruz. O yüzden biz doğru işler yapıyoruz. Bir tarafta bakıyorsunuz bu kadar özveriyle çalışan bir AK Parti hükümeti, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti kadroları var, öbür tarafta da hiçbir şey yapmamış, hayatları boyunca taş üstüne taş koymamış insanların oturdukları yerden keyif yaparak eleştirileri var. Hiç bunlara aldanmayın, Türkiye çok doğru yoldadır."

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye olarak yakın bir zaman öncesi TÜRKSAT 5-A uydusunu uzaya fırlattıklarını anımsatarak "TÜRKSAT 6-A ise tamamen yerli ve milli olarak Türk mühendisler tarafından üretilmekte. İnşallah 2023 yılında yerli ve milli uydumuzu uzaya gönderdiğimizde uzayda da kendi uydusu ile dünyada temsil edilen on ülkeden birisi olacağız. Bütün alanlarda ülke olarak hummalı bir çalışmamız var." diye konuştu.

Karaismailoğlu, temasları kapsamında bir çay bahçesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet etti.