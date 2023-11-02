''Türkiye, dünyanın en büyük 13. otomotiv üreticisi''

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, İstanbul'un otomotiv sektörü için önemine işaret ederek, "Doğu ve batının kavşağı olan İstanbul, otomotiv sektörü için stratejik bir konumda yer alıyor." dedi.

Otomotiv mühendisliği alanında en yeni teknolojilerin ve gelişmelerin mercek altına alındığı "8. Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC", İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi'nde başladı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından Amerikan Otomotiv Mühendisleri Birliği (American Society of Automotive Engineers- SAE International) iş birliğiyle gerçekleştirilen konferansın başkanlığını, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tankut Acarman üstleniyor.

Konferansın açılışında konuşan BTK Başkanı Karagözoğlu, dijital çağın getirdiği yeni teknolojiler ve gelişmelerle günlük hayatta büyük değişimlerin yaşandığını belirterek, artık pek çok hizmete uzaktan erişim sağlanabildiğini, bilişim teknolojileri kullanıldığında hayatın daha konforlu hale geldiğini söyledi.

Karagözoğlu, "Otomotiv mühendisliği dünyası diğer sektörler gibi dinamik dönüşüm içerisinde. Hızlı teknolojik gelişmeler, değişen tüketici tercihleri ve sürdürülebilir uygulamalara duyulan acil ihtiyaç sektörü yeniden şekillendiriyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı'ndan sadece değişimlere tanıklık etmek için değil mobilitenin geleceğini yönlendirmek için de toplandıklarını dile getiren Karagözoğlu, şöyle konuştu:



"Doğu ve batının kavşağı olan İstanbul, otomotiv sektörü için stratejik bir konumda yer alıyor. Tüm dünyada otomotiv sektöründe önemli değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Elektrikli araçlara geçiş hızlanıyor. Küresel elektrikli araç pazarı hızla büyüyor."

"TÜRKİYE, 1,35 MİLYON ADETLE DÜNYANIN EN BÜYÜK 13. OTOMOTİV ÜRETİCİSİ"



Karagözoğlu, yeni otomobil çağında yazılımın öneminin göz ardı edilemeyeceğini belirterek, yazılım çözümleri sayesinde gelişmiş sürücü destek sistemleri, bilgi ve eğlence sistemleriyle bağlantılı araç özelliğinin desteklenebildiğini anlattı.

Geçen yıl otomotiv yazılımına yapılan küresel harcamanın 50 milyar doların üzerinde olduğunu kaydeden Karagözoğlu, küresel otomotiv endüstrisinin dünya ekonomisine büyük katkı sağladığını aktardı.

Karagözoğlu, "Türkiye, 2022 yılında 1,35 milyon üretimle dünyanın en büyük 13'üncü otomotiv üreticisidir. Aynı yıl ihraç ettiği 950 binden fazla araçla ülkemiz Avrupa'nın en büyük otomotiv ihracatçılarından biri konumunda yer alıyor. Bu dinamik sektör doğrudan ve dolaylı olarak 1,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor." diye konuştu.

"2030'A KADAR AVRUPA YOLLARINDA EN AZ 30 MİLYON SIFIR EMİSYONLU ARAÇ KULLANILACAK"



Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı Başkanı ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tankut Acarman da yeni nesil araçların çok yüksek bir teknolojiye sahip olduğunu belirterek, halihazırdaki araçların gerek sürüş açısından gerekse yazılım açısından güvenli olması gerektiğini dile getirdi.

Acarman, AB ile "Yeşil Mutabakat" girişimi doğrultusunda 2050'ye gelindiğinde tüm otomobiller, kamyonetler, otobüsler ve yeni binek araçların sıfır emisyonlu olmasının hedeflendiğini anımsattı.

Avrupa yollarında 2030'a kadar en az 30 milyon sıfır emisyonlu araç kullanılacağını kaydeden Acarman, "Otomatik mobilite, otonom sürüş büyük ölçüde yaygınlaşacaktır. Enerji verimliliği, daha güvenli ve hızlı ulaşımı sağlamak üzere dijitalleşme, önemli bir rol üstlenecektir." değerlendirmesini yaptı.

KONFERANSIN ODAKLANACAĞI KONULAR



Konferansta bu yıl "elektrikli araçlar ve yeni yakıt teknolojileri", "otomotivde siber güvenlik ve bağlanabilirlik", "sanayinin karbonsuzlaştırılması", "otonom araçlar", "döngüsel ekonomi" ve "akıllı üretim teknolojileri" gibi konular masaya yatırılacak.

Her yıl alanında uzman yerli ve yabancı isimleri Türkiye'de bir araya getiren Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı, bu sene otomotiv endüstrisindeki ikiz dönüşümün önde gelen uzmanlar tarafından nasıl şekillendirildiği ve geleceği nasıl etkilediği ayrıntılı bir şekilde ele alınacak.