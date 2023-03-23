Türkiye, F-16/F-35 prangasını kırıyor! Abdullah Ağar'dan Milli Muharip Uçak çıkışı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, piste çıkan Milli Muharip Uçak'ın dengeleri nasıl değiştireceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



A Haber'e konuşan Ağar, "Biz bu projeleri gururla ve heyecanla takip ediyoruz. Stratejik caydırıcılık üreten veya stratejik üstünlük üreten bir harp araç ve gereci 5. nesil savaş uçağı... Yolun başındayız ama son derece umut verici gerçeklik olarak ortaya çıkmış durumda. Motorlarını çalıştırdı, taksi testlerini yaptı. Bundan sonra yavaş yavaş havada görmeye başlayacağız" dedi.

"5. nesil savaş uçağı bir platform buna takılacak füze sistemleri de son derece önem taşıyor. Hem hava-hava hem hava-yer bunlarla ilgili de son derece önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunun yanında söylemeyen ve gizli tutulan projeler olduğu yetkililer tarafından dile getiriliyor. Bütün bunların hepsi son derece heyecan verici ümit verici. Bunları tek olarak yapmak değil bunları filolar halinde TSK'nın envanterine sokmak gerekiyor."



"Bir yol kazasına maruz kalmazsa bu projeler 10 senelik zaman dilimi içerisinde Türkiye'ye jeopolitik arenanın en önemli oyuncularından bir tanesine dönüşecek. Hepimiz çok gurur duyup heyecanlanıyoruz ama bunların bir kuvvet çarpanı olarak mücadele alanlarında yerini alması bizim hem stratejik seviyede üreteceğimiz üstünlük adına büyük bir değer taşıyor."



"İnsanların üstünlüğü olabilir. Örneğin; Uzak Doğu sporları öğrenir vücut çalışır veya dövüş sporlarını öğrenir. Buradan bir caydırıcılık üretmeye çalışır insan bireysel olarak. Taktiksel üstünlükler var. Bir manganın ya da bölüğün üstünlükleri olabilir. Bunlar elindeki silah sistemleridir. Bunun yanında bir de operasyonel seviye var. Bunlar da tuğay veya tümen seviyesinde olabilir. Burada ta topçu atış sistemleri, füze sistemleri üstünlük sağlar."



"Bunun haricinde bir de stratejik seviye vardır. Milli Muharip Uçak'ı stratejik seviye üstünlük sağlayan bir araçtır. Özellikle hava savunma ve hava taarruz sistemleri ile birlikte Bu anlamda stratejik üstünlük sağlamak için olmazsa olmaz harp araç gerecidir. Milli siyaset ve stratejinin en önemli aygıtlarından bir tanesi Bugünlerde F-16 ve F-35 meselelerini konuşuyoruz. İşte ayağımızda bir pranga olunca siyasetiniz de ona göre şekilleniyor. Milli siyaset ve strateji uygulayabilmek için geleceğinizi kendi milli silah harp araç ve gereçlerine dayandırmak zorundasınız. Yapmazsanız milli siyaset ve strateji üretmezsiniz. Bir yol kazası olmazsa 10 sene için Türkiye başka bir yere gelecek."

