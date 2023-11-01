Savunma, ekonomi ve teknoloji gibi birçok dalda başarı yakalayan Türkiye, eğitim ve genel maksat uçağı TROY T400 ile yerli üretime bir yenicin daha ekliyor. TROY T400'ü geliştiren Türk havacılık şirketi, bu kez bölgesel yolcu uçağı tasarımına imza attı.

TÜRKİYE, TROY T400 İLE BAŞARDI

UÇAKSAN, geniş gövdeli bölgesel bir yolcu uçağı geliştirmek amacıyla Dragut Projesi'ni hayata geçirdi. Proje ile bakım maliyeti düşük, yakıt tüketimi uygun ve geniş gövdeli bir uçağın ortaya çıkarılması amaçlandı.

Bu kapsamda yolcu taşımacılığı görevi için 19 kişilik kapasiteye sahip uçak tasarlandı. Uçak, bu görevinin yanında yangın söndürme, kargo ve askeri taşımacılık gibi rolleri de üstlenebilecek şekilde planlandı.

Bölgesel yolcu uçağının kanat genişliğinin 15,33 metre, yüksekliğinin 4,58 metre, kanat alanının 25 metrekare olması öngörülüyor.

Maksimum kalkış ağırlığı 7 bin 700 kilogram olacak uçak, 3 bin 700 kilogram yük taşıyabilecek. Saatte 480 kilometre maksimum hıza, 420 kilometre seyir hızına sahip uçak, 2 bin 200 kilometre menzille görev yapabilecek.

2 KİŞİLİK UÇAKLA BAŞLAYAN ÇABALAR GİDEREK BÜYÜDÜ

UÇAKSAN Üst Yöneticisi Emre Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel havacılık alanında 2018'den bu yana faaliyet yürüttüklerini söyledi.

İlk olarak 2 kişilik eğitim uçağı projesinin tasarım ve üretimi ile işe başladıklarını ifade eden Balcı, ilerleyen aşamada bu uçağı 4 kişilik hale getirdiklerini belirtti.

Daha sonra insansız kargo uçakları geliştirdiklerini anlatan Balcı, bu araçların başarılı uçuşlar gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Bundan 2 yıl önce 19 kişilik yolcu uçağı üzerine tasarım çalışmalarına başladıklarını aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Uçağımız muadillerine göre daha geniş gövdeli tasarlandı. Hedefimiz bölgesel uçak sektöründeki açığı yerli bir uçakla kapatmaktı. Uçağımız yolcu uçağının haricinde kargo uçağı, yangın uçağı, ambulans uçak ve askeri uçak olarak kullanılabilecek. Projenin ön konsept tasarımları tamamlandı. Detay tasarımlara geçilecek. İlk prototipin başlangıç tarihinden itibaren 4 sene içerisinde çıkmasını bekliyoruz. Bundan 2 sene önce bir havacılık firması ile ortak olarak başlaması öngörülmüştü. Diğer firma vazgeçtiği için proje dondurulmak zorunda kaldı. Yatırım bütçesini sağladığımız takdirde tekrar projeyi canlandırmayı düşünüyoruz."