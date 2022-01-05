Türkiye için gurur günü! İşte dünya sahnesine çıkan TOGG'dan ilk görüntüler

5 Ocak 2022 Çarşamba 23:26 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 23:46

Dünya sahnesine çıkan TOGG için CEO Gürcan Karakaş bir sunum gerçekleştirdi.



Karakaş'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün Las Vegas'ta fuarda ve sosyal medyadaki canlı yayınlarında bize katıldığınız için teşekkür. Bizim planımızda yeni mobiliteyi ele alırken diğer aktörlerden bizi ayrıştıran şeylerden bahsedeceğim. Neden bu kadar uzun yol kat edip CSE'ye geldiğimizi ifade edeyim.

Bizim önceliğimizin altını çiziyor. Kasten bu tercihte bulunduk. Tüketici markamızın ilk duyurusunu da buradan yapmak istedik.

Oyunun kuralları değişmekte olduğu için şununla başlamak isitiyorurm; Bu aslında çoğumuzun bildiği bir hikaye

Öte yandan herkes bu yeni fırsata katılamıyor, pay alamıyor: 3 boyutta mega trendlerin değiştiğini görüyoruz. İlk kısmı teknoloji kısmı. Bağlantılı ve elektrikli kısmı. Öte yandan sosyal davranışlarda etrafımızdaki akıllı cihazlara alışıyoruz.

Arabanın akıllı bir cihaza evrildiğini görüyoruz ve yeni bir yaşan alanını burada ortaya çıkıyor. Bizde ilk günden itibaren bu yaşam alanını tasarladık.

Aslında biraz da sayılarla göstermek isterim. Kar havuzlarına bakarsanız önümüzdeki birkaç yıl içinde hatta yarından sonra tasarım 4-5 sene sürüyordu, üretim imalat 4-5 sürüyordu. 2025 dediğimiz aslında çok yakın bir gelecek.

Bu sütunlarda gördüğünüz kar havuzları yeni mobilitenin alanında olacak. Bizim en başından beri niyetimiz buydu. Bu yolculuğa çıkmadan evvel biz de dünyada yaklaşık 20 şirketle bir kıyaslama yaptık. Daha başarılı olanların ana sebebi neydi, daha başarısız olanların sebebi neydi. Bunu görmek istedik.



