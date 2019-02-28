Türkiye için hazırlanan F-35'lerin 3'üncü ve 4'üncüsü de havalandı

Lockheed Martin'in Türk Hava Kuvvetleri için ürettiği 18-0003 ve 18-0004 kuyruk numaralı F-35A Lightening II uçaklar Firmanın Teksas Fort Worth’daki tesisinde ilk test uçuşuna çıktı.

Türkiye, Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere 1999'da Müşterek Taarruz Uçağı (F-35) Projesi'ne ortak ülke olarak katıldı. 18-0001 ve 002 kuyruk numaralı uçaklar Haziran 2018’de Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi. Teslim edilen iki uçak Luke Hava Üssü’nde pilotlarımızın eğitimi için kullanılıyor.

30 ADET F-35 SİPARİŞİ VERİLDİ

Hava filosu için 100 adet F-35 uçağı temini planlanırken, ilk olarak 30 adet F-35 siparişi verildi. Türkiye'nin ilk F-35A uçağının teslim töreni 21 Haziran'da ABD Teksas - Fort Worth’de yer alan Lockheed Martin tesislerinde düzenlendi.

Türkiye’de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezi’ne de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın aktivasyon çalışmaları da devam ediyor. İlk uçakların Kasım 2019’da Türkiye’ye gelişinin ardından 2020 yılında burada eğitim faaliyetlerine başlanması planlanıyor.

HAVA KUVVETLERİNİN YETENEKLERİNİ ARTIRACAK

Türkiye, dünyanın en önemli konsorsiyum projelerinden biri kabul edilen F-35 için ortak faaliyetlere önemli katkı sağlayıp, destek verdi. F-35, Türk Hava Kuvvetlerinin envanterindeki ilk 5. Nesil Savaş Uçağı olacak. Uçak, düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yeteneklerle Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel etkinliğinde çarpan etkisi oluşturacak. F-35, daha önce sahip olunmayan kabiliyetler sunarak Hava Kuvvetlerinin savunma ve saldırı yeteneğini önemli ölçüde artıracak.

ABD DIŞINDAKİ İLK BAKIM ONARIM MERKEZİ TÜRKİYE'DE KURULACAK

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili olarak, "Bu konuyla ilgili siyasi argümanlar oturduğumuz masayı etkilemiyor. Çünkü bunun bir sözleşmesi var, herkes de kendisiyle ilgili üzerine düşeni yapıyor. Biz F-35'leri teslim aldık. Bu uçakların ABD dışındaki ilk bakım onarım merkezinin Türkiye'de kurulması kararı verildi, bunlarla ilgili çalışmalar da devam ediyor. İki uçağımız da önümüzdeki sene Türkiye'ye gelecek." açıklamasında bulunmuştu.