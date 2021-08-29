29 Ağustos 2021 Pazar 16:44 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 17:46

Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, AKINCI TİHA'yı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada mühendis ve teknisyenlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanım kıymetli misafirlerimiz Bayraktar Akıncı teslimat törenine hoş eldiniz. Bugün oldukça duygusal bir gün, eline kına yakılmış bir evlat gibi askere uğurluyoruz. Akıncı uzun bir mücadelenin sonucu.

İlk iş olarak bu öğrenilmiş çaresizliği mandacı zihniyeti yıkmamız gerekiyordu. Ama asla ümitsizliğe kapılmadan vazgeçmeden çok çalıştık. Rahmetli dedem bize evladım uçakları kaldırın yere indirmeden teslim edin. Yoksa indirirler diye latife ediyordu. 2009'da yalan yanlış tutanaklara itiraz edildiğinde Haluk Bayraktar'ı tutuklamaya kalktılar. Bizim hedefimiz yazılımları yurt dışında tasarlanan montaj uçaklar değildir. Kendi İHA'larımızı uçurmaktı. Bizim hedefimiz bürokrasinin kollarında değil hava uçan uçaklar yapmaktı. Uçaklarımız hep sahada cephe hattında görev yaptı. Eğer bugün kendi sınıfında en iyisi kabul edilen İHA'lara sahipsek güvenlik güçleri ile eş güdümlü verdiğimiz bu mücadele yatıyor.

2003 yılında mini İHA ile başladığımız yolculukta ülkemizin taktik sınıfta ilk İHA'sına kavuştu. Şuan 10'dan fazla ile ihracat sözleşmesi imzalanmış Türk mühendisin özgün tasarımı Bayraktar TB-2 SİHA'yı ülkemize kazandırdık. Bu sayede Baykar gelirinin yüzde 70'ininden fazlasını ihracat ile elde ediyor. Yüzde yüz milli tasarım.

Bugün Akıncı'yı hizmetinize sunmaktan gurur duyuyoruz. Akıncı'nın tasarımı babam Özdemir Bayraktar'a ait. 6 ton kalkış ağırlığına sahip 1.5 ton faydalı yük kapasitesi ve 100'den fazla bilgisayar, yapay zeka ile stratejik görevlere imza atacak. Yazılımından elektroniğine 100'de 100 milli tasarımla görev yapacak. Silah sistemlerindeki görev bilgisayarı, karbonfiberi ve algoritmaları ile yapay zeka yazılımlarına kadar yerli olarak tasarlandı ve üretildi. Aynı zamanda Roketsan, TÜBİTAK Sege'nin geliştirdiği seyir füzeleri olmak üzere ülkemiz tarafından geliştirilen yerli mühimmatları kullanabilecek.

Bu vesile ile bir mühendis olarak TÜBİTAK, ASELSAN ve ROKETSAN'a verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Akıncı'yı sadece yüksek teknolojili bir İHA olarak görmüyoruz. 100 yıllardır hürriyetinden vazgeçmemiş olan semalarında hür ve bağımsız olacağız diyen milletimizin hür iradesidir. Semalarımızın cesur bekçisi olması isminin hakkını vermesi ve milletimize hizmet etmesi.

Akıncı'dan elde ettiğimiz tecrübeler ile yine muharebede devrim olacak kısa pistli uçaklara kalkış ve iniş yapacak insansız hava araçları projemize devam ediyoruz.

Adına milli teknoloji hamlesi dediğimiz anlayış aynı zamanda dünyayı çıkarlarına göre şekillendirmeye çalışanlara bir itiraz ve karşı duruştur. Sayın Cumhurbaşkanım başta size olmak üzere en alttan en üste kadar bu çalışmalara destek verenlere şükranlarımı sunuyorum. Akıncı el birliği ile çalışarak ve sizin sayenizde buralara ulaştı.

Bayraktar AKINCI'yı geliştirme sürecinde 3 prototip üretildi. AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Prototip araçların ardından ilk uçakların seri üretimine başlandı. Test faaliyetleri, Çorlu Hava Meydan Komutanlığındaki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde prototip araçlarla yürütüldü.

AKINCI, geliştirilme sürecinde önemli başarılara imza attı. Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

Gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan Bayraktar AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI, test ve eğitim uçuşlarında 1000'den fazla sorti yaptı.

Bayraktar AKINCI, 22 Nisan'da yapılan ilk atış testinde milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri başarıyla vurdu, 5 Temmuz'da yapılan atış testinde de ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlarla yapılan atış testinde de AKINCI'dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu.

YAPAY ZEKA VE ÇOK SAYIDA GELİŞMİŞ FAYDALI YÜK

Bayraktar AKINCI, yüksek faydalı yük kapasitesiyle envanterdeki Bayraktar TB2 ve Anka'dan daha etkin ateş gücü ve daha gelişmiş ekipmanla Türk Silahlı Kuvvetlerinin göklerdeki güç çarpanı olacak. AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 6 ton kalkış ağırlığına ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirildi.

Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.

Bayraktar AKINCI TİHA, çok çekirdekli yapay zeka bilgisayarıyla sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip olacak.

Baykar mühendislerince geliştirilen yapay zeka bilgisayarları sayesinde AKINCI TİHA, gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonlarını yürütebilecek. Yapay zeka sistemi sayesinde hedefler daha etkin şekilde tespit edilebilecek.

GÜCÜNÜ YERLİ MÜHİMMATLARDAN ALACAK

Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Bayraktar AKINCI TİHA ile hava bombardımanı da icra edilebilecek. Türkiye'de milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak AKINCI TİHA, böylece hava hedeflerini de etkisiz hale getirebilecek.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik özelliklerine sahip Bayraktar AKINCI TİHA, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, MAM-T, Nüfuz Edici Bomba, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK) gibi mühimmat, füze, bomba ve güdüm kitleriyle donatılacak.

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi'yle yer sistemlerine bağımlı olmaksızın otomatik iniş kalkış yapabilen Bayraktar AKINCI TİHA, Çift Yedekli SATCOM ile haberleşme menzili bulunmaksızın uydu vasıtasıyla komuta edilebilecek.