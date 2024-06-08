Türkiye için tarihi gün! İkinci astronot uzaya gönderiliyor

Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunu bugün Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" adlı uzay aracıyla yapacak.

Atasever, bugün gerçekleştireceği uzay seferine ilişkin, "Uçuşta Azerbaycan bayrağı da Türk bayrağının hemen yanında göğsümün üzerinde yer alacak. Nasıl yer yüzünde bu iki ülkenin bayrakları yan yanaysa bu iki millet omuz omuzaysa uzay yolculuğum esnasında da yine yan yana olacaklar." dedi.

Atasever, bugün yapılacak "Türk Uzay Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu"nun, Nisan 2023'te ABD'nin Houston şehrinde başlayan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) uzanacak Ax-3 görevinin parçası olarak kurgulanan bir eğitim adımı olduğunu söyledi.

Dolayısıyla bunun "herhangi bir ek maliyet doğurmadan" icra edecekleri bir uzay uçuşu niteliği taşıdığını vurgulayan Atasever, şöyle konuştu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK UZAY ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) olarak bu eğitim adımını da bilimsel misyona dönüştürdük. 7 farklı bilimsel deney seçtik. Bunların uzay aracına entegrasyonu üzerinde aylardır çalışıyoruz. Uzay uçuşumuz için hiçbir ek maliyet çıkarmadan yeni bir bilimsel misyon türetmiş olduk. Umuyorum ki bu uçuş kapsamında gerçekleştireceğimiz deneyler ülkemizdeki uzay araştırma ve çalışmalarına önemli katkı sağlayacaktır.

ABD'DE UÇUŞ ÖNCESİ SON HAZIRLIKLARINI YAPIYOR



Atasever, 28 Mayıs'ta ABD'de Axiom Space tesislerine deneyleriyle ilgili bazı çalışmalar gerçekleştirmek için gittiklerini şimdi de New Mexico'da fırlatmanın gerçekleşeceği Spaceport tesisinde bulunduklarını söyledi.

Bu hafta boyunca uçuşa yönelik eğitimler aldıklarını belirten Atasever, mikro yer çekimi ortamında üzerinde taşıyacağı deney ekipmanlarını test etmek üzere yüksek manevra kabiliyetine sahip uçaklarla aerobik uçuşlar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Atasever, uzaya giderken yanına alacağı eşyalara ilişkin de şu bilgiyi verdi: Cumhurbaşkanı'mızın Nisan 2023'te TEKNOFEST'teki tanıtımımızda teslim ettiği bayrak benimle birlikte olacak. Benim annemin memleketi olan Azerbaycan bayrağı da Türk bayrağının hemen yanında göğsümün üzerinde yer alacak. Nasıl yeryüzünde bu iki ülkenin bayrakları yan yanaysa bu iki millet omuz omuzaysa uzay yolculuğum esnasında da yine yan yana olacaklar. Buna ek olarak ailemin ve yakın çalışma arkadaşlarımın onlar için kıymetli olan ve uzaya götürmem için bana teslim ettiği bazı minik objeler de benimle olacak.

- UÇUŞ CANLI YAYINLA İZLENEBİLECEK

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ise paylaşımında, Türk Uzay Bilim Misyonu'nun kaldığı yerden devam ettiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Yörünge Altı Araştırma Misyonu ile 7 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirmek üzere uzay görevine başlıyor." açıklamasını yaptı.

TÜBİTAK UZAY ise "Türk Astronot Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu ile devam ediyor. Ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yer alacağı uçuş özel yayını https://www.youtube.com/c/tubitak adresi üzerinden canlı olarak izlenebilecek." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN İKİNCİ ASTRONOTU ATASEVER, UZAY YOLCULUĞUNU "VSS UNİTY" ARACIYLA YAPACAK

Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" adlı uzay aracının son ticari uçuşu olacak.

Atasever'in 8 Haziran'da ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesisinden gerçekleştireceği uzay seferi, uçuşu yapacağı uzay aracı açısından da özel bir önem taşıyor.

Virgin Galactic'in bu yılki ikinci ve bu zamana kadarki 12'nci uzay uçuşunu gerçekleştirecek ve Atasever'in de içinde olacağı "VSS Unity", bu uçuştan sonra emekliye ayrılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN İKİNCİ ASTRONOTU ATASEVER İLE CANLI BAĞLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı gerçekleştirdiği Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever'e başarı dileyerek, "Sen ikinci astronotumuz olacaksın ama son olmayacaksın. Ülkemiz insanlı uzay görevi noktasında seninle şimdi üçüncünün altyapısını hazırlayacak." dedi.

VİRGİN GALACTİC'TEN TÜRKİYE'NİN İKİNCİ ASTRONOTU ATASEVER'İN HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer alacağı uzay uçuşunu gerçekleştirecek Virgin Galactic firması, Atasever'in araştıma görevi için gerekli hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

Virgin Galactic'in X sosyal medya hesabından Atasever'in uçuştan 1 gün önce yapılan hazırlıklarına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Söz konusu paylaşımda, Axiom Space, Massachusetts General Hospital ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden ekiple, "Galactic 07" misyonunda araştırmacı astronot olarak bulunan Atasever'in VSS Unity'deki araştırma görevi için yüklerinin hazırlandığı belirtildi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürerek Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirmesinde önemli rol oynayan Axiom Space firması da sosyal medya hesabından Atasever ve görevi sırasında yapacağı araştırmalara ilişkin bilgileri yeniden paylaştı.

Axiom Space'in paylaşımında, "Tuva Atasever, 8 Haziran Galactic 07'de yörünge altı uçuşunu tamamladığında tarihteki ikinci Türk astronotu olacak." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN İKİNCİ ASTRONOTU ATASEVER, TARİHİ UÇUŞU ÖNCESİNDE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞTI

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunun Türkiye'nin uzay araştırmalarınıı bir sonraki aşamaya taşıyacağını ve gelecek nesillere ilham vereceğini söyledi.

Kendisinin de içinde yer alacağı uzay uçuşunu gerçekleştirecek Virgin Galactic şirketinin X hesabından yapılan paylaşımda, Atasever'in uçuş öncesi düşüncelerini aktardığı bir video mesaja yer verildi.

Mesajında Atasever, kostümlü provanın da tamamlandığını belirterek bugün uzaya uçacaklarını belirtti.

"Galactic 07" ekibinin bir üyesi olarak 7 deney gerçekleştireceğinin bilgisini veren Atasever, "Bu, ülke olarak uzay araştırmalarımızı bir sonraki aşamaya taşıyacak ve umarım gelecek nesillere ışık tutacak, ilham verecek." değerlendirmesinde bulundu.