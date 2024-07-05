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Bilim-Teknoloji

Türkiye ile Gana arasında imzalar atıldı

Türkiye ile Gana arasında bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla protokol imzalandı.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 07:48 - Güncelleme:
Türkiye ile Gana arasında imzalar atıldı
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Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliğinin (WAITRO) "94. Yönetim Kurulu Toplantısı" Gana'nın başkenti Akra'da düzenlendi. Toplantıya, WAITRO ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da katıldı.

Mandal, burada Gana Cumhurbaşkanı Mahamudu Bawumia ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Gana arasındaki stratejik işbirliğinin önemi ve gelecekteki ortaklıklar gibi konuların ele alındığı bildirildi.

Mandal, ardından Gana Çevre, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Ophelia Mensah Hayford ile iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanında işbirliğini güçlendirmek amacıyla protokol imzaladı.

Mandal, konuyla ilgili açıklamasında, bu protokol ile TÜBİTAK ve Gana'nın ortak araştırma ve geliştirme projeleriyle yenilikçi çalışmaları desteklemeyi hedeflediğini belirtti.

Protokolle iki ülkenin bilim ve teknoloji kapasitesini artırarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamasını umduklarını kaydeden Mandal, "Bilimde ve teknolojide sınırların çok ötesinde attığımız adımlarla geleceği birlikte şekillendirmeye ve birlikte başarmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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