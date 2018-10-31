'Türkiye ile olan S-400 anlaşmasında, sevkiyatın ana aşamasından sonra opsiyon hakkı var'

Gazetecilere konuşan Borisov "Füze savunma sistemlerimizi isteyen birçok ülke var. Öncelikle, Türkiye'nin opsiyon hakkı var" dedi.

Borisov, opsiyon hacmiyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Moskova ile Ankara, Aralık 2017'de Türkiye'ye S-400 sevkiyatı yapılmasına yönelik bir anlaşma imzalamıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerin kurulum çalışmalarına Ekim 2019'da başlanacağını söylemişti.

Eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli daha önce "Rusya ile S-400 sistemleri tedariki için sözleşme imzalandı. Biri opsiyon olmak üzere iki S-400 sistemi sözleşme kapsamında tedarik edilecek. İlk S-400 sisteminin teslimatının 2019'da gerçekleştirilmesi planlanıyor" açıklamasını yapmıştı.

(Sputnik)