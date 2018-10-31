Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

'Türkiye ile olan S-400 anlaşmasında, sevkiyatın ana aşamasından sonra opsiyon hakkı var'

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye ile olan S-400 füze savunma sistemi anlaşmasında, sevkiyatın ana kısmının tamamlanmasından sonra Ankara’ya opsiyon hakkının öngörüldüğünü söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gazetecilere konuşan Borisov "Füze savunma sistemlerimizi isteyen birçok ülke var. Öncelikle, Türkiye'nin opsiyon hakkı var" dedi.
 
Borisov, opsiyon hacmiyle ilgili bir açıklama yapmadı.
 
Moskova ile Ankara, Aralık 2017'de Türkiye'ye S-400 sevkiyatı yapılmasına yönelik bir anlaşma imzalamıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerin kurulum çalışmalarına Ekim 2019'da başlanacağını söylemişti.
 
Eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli daha önce "Rusya ile S-400 sistemleri tedariki için sözleşme imzalandı. Biri opsiyon olmak üzere iki S-400 sistemi sözleşme kapsamında tedarik edilecek. İlk S-400 sisteminin teslimatının 2019'da gerçekleştirilmesi planlanıyor" açıklamasını yapmıştı.
 
(Sputnik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sütçü İmam´ın Maraş´ta düşmana ilk kurşunu atması - Tarihte bugün 31 Ekim 1919

Sütçü İmam´ın Maraş´ta düşmana ilk kurşunu atması - Tarihte bugün 31 Ekim 1919

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA