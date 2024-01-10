Türkiye ilk adımı atıyor! Yerli olarak geliştirilip üretilecek

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'u desteklemeye devam edeceklerini belirterek "Bir yanda da yeni oyuncuları teşvik edeceğiz" dedi. Bu noktada Çin'e yaptığı 4 günlük seyahati hatırlatan Kacır Çin firmalarının Türkiye'de elektrikli otomobil üretimi çalışmalarıyla ilgili, yatırım yeri ve yatırım teşviklerini görüşme aşamasına geldiklerini bildirdi.

MUAZZAM İLGİ VAR

"Batılı markalarla mukayese edildiğinde Çinli markaların çok daha ileri düzeye geldiklerini de görüyoruz" diyen Kacır şunları söyledi: "Türkiye'de hali hazırda yatırım yapmış olan hem Batılı hem Koreli ve Japon markaların elektrikli araç yatırımlarını teşvik etmekle kalmayacağız, önümüzdeki dönem de Çin markalarının da Türkiye'de elektrikli araç yatırımları yapmasını sağlamaya dönük adımlar atacağız. Bu görüşmelerde de bunları açıkçası kendileriyle konuştuk. Türkiye'ye olan çok yüksek bir ilgi var. Türkiye hem Avrupa Birliği Gümrük Birliği'yle hem 28 farklı ülkeyle imzalamış olduğu serbest ticaret anlaşmalarıyla 1.5 milyarlık bir kitleye erişim imkanı sağlıyor."

Kacır "Önümüzdeki dönemde elbette Togg yoluna devam edecek. Ama biz şunun fakındayız ki, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında sıçrama ortaya koyabilmesi için bir tek Togg yetmez. Biz teknolojinin tüm başlıklarında benzer başarı hikayeleri ortaya koymayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Kacır, yerli rüzgar türbini markası yanı sıra yerli YHT markası yaratılacağını vurgularken, TOGG Sedan Cupe'un da 2025 yılında üretimde olacağını kaydetti. Kacır "Nadir hastalık ilaçlarının dünya pazarlarındaki payının 200 milyar dolara gelmekte olduğunu görüyoruz. Bu da bu alana da mutlaka önümüzdeki dönemde daha fazla eğilmemizi gerektiriyor" dedi.

SENSÖR ÇİPLERİN ÜRETİMİ BAŞLIYOR

Kacır şunları söyledi: "TÜBİTAK bir uluslararası işbirliğiyle önümüzdeki dönemde Türkiye'de sensör çiplerinin üretilmesini sağlayacak. 65 nanometre seviyesinde çipler Türkiye'de yerli olarak geliştirilecek ve üretilecek. Böylelikle hem beyaz eşya hem otomotiv sektöründe çip ihtiyacını karşılamaya dönük ilk adımı atmış olacağız. Ama tabii bugünün dünyasında 5 nanometre, 6 nanometre seviyesinde çiplerin yaygınlaştığı bir dönemdeyiz artık."

YERLİ YATIRIMA TEŞVİK VERİNCE KARALIYORLAR

Biz yerli firmaları, yabancı firmaları destekliyoruz yeter ki Türkiye'de yatırım yapsınlar, istihdam oluştursunlar, üretim kapasitesini artırsınlar, Türkiye'nin ihracatını yükseltsinler istiyoruz. Ama genellikle yabancı firmalara sunduğumuz destekler karalama konusu yapılmıyor, bir milli markaya sunduğumuz destek karalama konusu yapıyor. Biz bütün sektörlerde destekler sağlıyoruz, onlar karalama konusu yapılmıyor, savunma sanayine verdiğimiz destekler karalama konusu yapılıyor" dedi.

TEŞVİKLERDEN EN AZ YARARLANAN BAYKAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, CHP'li Pınar Uzun Okakın'ın Baykar'a devlet tarafından destek verildiğine dair sözlerine yanıt verdi. Kacır şunları söyledi: "15 binden fazla yatırıma sunduğumuz destekler var. Merak ettim, bunları Baykar'a sunduk mu diye. Şimdiye kadar yararlanmamışlar. Bizim proje bazlı devlet desteği kapsamında sunduğumuz sigorta primi desteklerinden de şimdiye dek henüz yararlanmamış. Yatırım yeri tahsisi sunmuşuz ama Baykar yatırım yerlerini kendi öz kaynaklarıyla satın almayı tercih etmiş. Baykar proje bazlı devlet desteklerindeki hiçbir nakdi destekten yararlanmayı talep etmedi. Baykar'a hiçbir nakdi destek sunmadık. Baykar'a sunduğumuz destekler vergi indirimlerinden Gümrük Vergisi, KDV ve Kurumlar Vergisi kolaylıklarından ve sigorta primi desteklerinden ibaret. Devlet desteklerinden en düşük yararlanan firma Baykar'dır" ifadelerini kullandı.