Türkiye kendi teknolojisini üretiyor! İletişim ağlarında yerli güvenlik

Dünyanın önde gelen teknoloji fuarları arasında gösterilen Dünya GSM Birliğinin (GSMA) İspanya'nın Barselona kentinde düzenlediği Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC), ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Veri güvenliği, 5G altyapıları ve sürdürülebilir enerji çözümlerinin de odağa alındığı fuarda, ASPİLSAN Enerji de geliştirdiği kritik teknolojilerle dikkati çeken şirketler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin ilk seri üretim lityum iyon pil hücresini hayata geçiren ASPİLSAN Enerji, etkinlik kapsamında özellikle telekomünikasyon sektörüne yönelik enerji depolama çözümlerini ve savunma sanayisinde görev ve emniyet kritik sistemler için geliştirdiği tecrübeyi sivil haberleşme altyapılarına aktardığı projelerini sergiliyor.

Şirket, etkinlik süresince küresel operatörler ve teknoloji sağlayıcılarıyla stratejik görüşmeler gerçekleştirerek yerli batarya teknolojilerinin ihracat potansiyelini artırmayı hedefliyor.

- "BU ORGANİZASYONUN TEMEL ÇATISINI VERİ GÜVENLİĞİ VE SÜREKLİLİĞİ OLUŞTURUYOR"

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, AA muhabirine değerlendirmelerde bulunarak, MWC kapsamında, Ulak Haberleşme ile mobil şebekenin yerli bataryalarla kullanılması üzerine bir anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Özdemir, uluslararası bütün haberleşme şirketlerinin, müşterilerinin ve tedarikçilerinin buluştuğu etkinliğin önemine işaret ederek, "Büyük bir organizasyon. Bu organizasyonun temel çatısını da veri güvenliği ve sürekliliği oluşturuyor. Biz de bu başlıklar çerçevesinde etkinliği değerlendirmek ve potansiyel paydaşlarımızla görüşmek üzere fuar alanındayız." dedi.

ASPİLSAN Enerji'nin Türkiye'den yurt dışına erişim şebekesi için telekomünikasyon bataryası ihraç eden ilk şirket olduğunu anlatan Özdemir, "Halihazırda ihracatımız var. Bu ihracatımızı genişletmek için bu tür etkinliklerde kritik işbirlikleriyle ASPİLSAN Enerji sahada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Şirketin, iletişim şebekesinin temelini oluşturan iki çeşit bataryasının bulunduğunu dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Bunlar, 48 volt, 100 ve 150 amper saat kapasiteli lityum bataryalar. Bununla ilgili sözleşmemizi, ilk anlaşmamızı Ulak Haberleşme ile birlikte yaptık. Hedef Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarları. Burada potansiyeli farklı müşterilerimiz de var ama bu işbirliğini Ulak Haberleşme ile birlikte sürdüreceğiz. İletişim şebekesinin güvenli ve sürekli ayakta kalması için mutlaka şebekenin kesintisiz bir kaynakla beslenmesi gerekiyor. ULAK Haberleşme ile altyapıların elektronik yazılım, donanım ve depolama konusunda yerleştirilmesi üzerine büyük bir gayret sarf ediyoruz."

- "BUGÜN BİLGİ GÜÇTÜR, VERİ GÜÇTÜR"

Bu çalışmaların yalnızca yurt içindeki şebekeyi yerli altyapıyla desteklemekle sınırlı olmadığını vurgulayan Özdemir, "Avrupa ve diğer potansiyel müşterilerimize de ulaştırmak için bu fuarı bir fırsat olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Özdemir, bölgedeki savaşların Türkiye'ye "kendi göbeğini kesmeyi" öğrettiğini ifade ederek, "Artık savaş bombalarla, mühimmatlarla olduğu kadar sahada istihbaratla, yazılımla, donanımla, bu tür teknik kabiliyetlerle de yapılıyor. Aslında en büyük istihbarat şebekesi mobil ve dahili iletişim ağlarıdır." şeklinde konuştu.

İletişim ağlarının güvenliğini sağlamak için yazılım, donanım ve bataryalarıyla uçtan uca yerli bir sistem gerektiğine işaret eden Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"O yüzden ASPİLSAN Enerji, şebekede kullanılan depolama sistemlerinin milli yazılımlarla birlikte ayağa kaldırılması konusunda önemli bir sorumluluk alıyor. Bugün bilgi güçtür, veri güçtür. Dolayısıyla bu taşıdığınız bilgiyi güvenli ortamlarda, güvenli cihazlarla birlikte kurmanız gerekiyor. Tam da ihtiyacınız olduğu gün şebekenin ayakta kalması için mutlaka milli çözümlerle gitmek zorundayız. Şebekemize güvenle koyabileceğimiz yazılımı, donanımı bize ait ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet eden sistemleri üretiyoruz."