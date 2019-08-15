28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,591
  • 6,2427
  • 272.109
  • 96845.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Türkiye Kurban Bayramı’nda 1 milyardan fazla BiP mesajı gönderdi

BiP, Kurban Bayramı’nda herkesin coşkusuna ortak oldu. BiP’le gönderilen mesaj sayısı 1 milyar 19 milyon olurken, yine BiP üzerinden toplam 316 bin saat sesli ve görüntülü görüşme yapıldı. Turkcell’liler 1.8 milyar dakika görüşme yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye, Kurban Bayramı’nda da iletişim ve yaşam platformu BiP ile bayramlaşmayı tercih etti. Arife gününü de kapsayan 5 günlük süre boyunca BiP’ten yapılan toplam arama sayısı 3 milyon 827 bin olurken, toplam sesli ve görüntülü görüşme süresi geçen yıla oranla yüzde 32’lik artışla 316 bin 300 saate ulaştı. Bayramda mesajlaşmak için BiP’i seçen Türkiye, tam 1 milyar 18 milyon 979 bin mesaj göndererek sevdiklerine ulaştı.
 
10-14 Ağustos aralığındaki verilere göre Turkcell’liler 1 milyar 771 milyon 681 bin 88 dakika konuşurken, bunun en büyük bölümünü 418 milyon 590 bin 666 dakika ile bayramın birinci günü gerçekleştirdi. Konuşma trafiğinin en yoğun olduğu il 290 milyon 211 bin 816 dakika ile İstanbul oldu. Sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Kocaeli, Mersin, Adana ve Gaziantep onu takip etti. 
Turkcell’liler ayrıca kullandıkları datayı geçen yıla oranla neredeyse yüzde 50 artırarak 33 milyon 166 bin 336 GB’a yükseltti. En çok data tüketilen iller sıralamasında da yine İstanbul 4.5 milyon GB ile ilk sırayı alırken İzmir, Ankara, Antalya, Muğla, Bursa, Mersin, Kocaeli, Hatay ve Konya ilk 10’u oluşturdu. 
 
Turkcell’liler bu dönemde yurtdışında en çok Almanya ile konuştu. Almanya’nın ardından Suudi Arabistan, Yunanistan, Rusya ve Avusturya aranırken, en fazla çağrı da Suudi Arabistan, Yunanistan, İtalya, Fransa ve Almanya’daki Turkcell’lilerden geldi.
 
Türkiye’nin en çok izlenen dijital TV platformu TV+, Kurban Bayramı tatili boyunca kullanıcılara keyifli günler yaşattı. 1 milyar 780 bin 718 defa film izlenirken, toplam TV kullanım süresi de 805 milyon 116 bin 61 oldu. Kişisel bulut depolama servisi lifebox’a yüklenen 43 milyon fotoğraf ve 2.4 milyon video ile de bu Kurban Bayramı unutulmayacak hatıralar arasına girdi. 
 

Yıllarca türbe diye ziyaret edilen mezar gladyatör mozolesi çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kandil’den bir vahşi infaz daha: 4 kadın teröristi yakarak öldürdüler

Kandil’den bir vahşi infaz daha: 4 kadın teröristi yakarak öldürdüler

Geleneksel yöntemle yapıyor, siparişleri yetiştiremiyor

Geleneksel yöntemle yapıyor, siparişleri yetiştiremiyor

İngiltere-İran arasındaki 'tanker' krizinde yeni gelişme

İngiltere-İran arasındaki 'tanker' krizinde yeni gelişme

MEB'den "devlet okullarında özel sınıf" iddialarına soruşturma

MEB'den 'devlet okullarında özel sınıf' iddialarına soruşturma

Çin’in Hong Kong’a müdahale ederse sonuçları ne olur?

Çin’in Hong Kong’a müdahale ederse sonuçları ne olur?

Osmaniye'de bir ilk... Kilosu tam 500 bin lira

Osmaniye'de bir ilk... Kilosu tam 500 bin lira

Terör örgütüne ağır darbe vurulan operasyonun detayları ortaya çıktı

Terör örgütüne ağır darbe vurulan operasyonun detayları ortaya çıktı

Kızı her şeyi tek tek anlattı: Babam FETÖ'nün beyin takımındaydı

Kızı her şeyi tek tek anlattı: Babam FETÖ'nün beyin takımındaydı
 

POPÜLER HABERLER

Feci kaza saniye saniye kamerada

Feci kaza saniye saniye kamerada

İşte Liverpool ve Chelsea arasında oynanan Süper Kupa finalinden kareler

İşte Liverpool ve Chelsea arasında oynanan Süper Kupa finalinden kareler

Diş taşlarından 2 bin 750 yıl önceki ölümlerin nedeni belirlenecek

Diş taşlarından 2 bin 750 yıl önceki ölümlerin nedeni belirlenecek

Dünya tarihinin en zeki insanları

Dünya tarihinin en zeki insanları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019