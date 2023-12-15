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Bilim-Teknoloji

Türkiye Petrolleri'nden AR-GE projesi çağrısı

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü, petrol ve doğal gaz üretimlerinde kullanılmak üzere ' Korozif Ortam Endirekt Isıtıcılı Gaz Separatör Üniteleri' tasarımı, analizi ve imalatının yerli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla AR-GE proje çağrısında bulundu.

AA15 Aralık 2023 Cuma 09:20 - Güncelleme:
Türkiye Petrolleri'nden AR-GE projesi çağrısı
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Genel Müdürlüğün söz konusu ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, uzun ömürlü, ilgili standartlara uygun ve emniyetli şekilde çalışacak, mevcut patent haklarını ihlal etmeyecek bir Korozif Ortam Endirekt Isıtıcılı Gaz Separatör Üniteleri tasarımı ve imalatı ile gerekli korozyon hesapları yapılarak, korozif ortamda çalışacak ünitelerin detay tasarımlarının elde edilmesi planlanıyor.

Ayrıca, uluslararası standartlara uygun teknik gereksinimleri sağlayan ve uluslararası arenada kalite, işlevsellik, fiyat gibi açılardan rekabet edebilir yerli tasarımın, analizi ve imalatının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında 1 adet Hafif Korozif Ortam Endirekt Isıtıcılı Gaz Separatör Ünitesi ile 1 adet Yüksek Korozif Ortam Endirekt Isıtıcılı Gaz Separatör Ünitesi imal edilecek. Tasarım için maksimum 12 ay, saha testi için 2 ay süre tanınacak.

Proje için son başvuru süresi 4 Ocak 2024 saat 17.30 olarak belirlendi. Projeye talip olan firmaların son başvuru tarih ve saatinden önce Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri gerekiyor.

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