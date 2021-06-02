AA 02 Haziran 2021 Çarşamba 11:17 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 11:17

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 2018 yılında kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, üye firmaların yurt içi ve dışındaki satış hacimlerini artırmaya yönelik mekanizmaları tasarlamak ve üyeler tarafından tercih edilen pazarlara yönelik destekler sağlamak için çalışmalar yürütüyor.

Kümelenme, SSB'nin desteğiyle üyelerinin hedef bölge pazarları arasında saydığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan MENA bölgesine yönelik çalışmalar kapsamında Dubai'de düzenlenen Körfez Bilgi Güvenliği Fuarı ve Konferansı'na (GISEC) katıldı.

Bölge ülkelerindeki siber güvenlik üreticileri, son kullanıcılar, entegratör ve distribütörleri bir araya getiren etkinlik, aynı zamanda askeri ve sivil ihtiyaç makamlarıyla buluşmaya imkan sağladı. 180'den fazla firmanın stantları ile katılım sağladığı fuarda, İsrail ve Almanya ülke stantlarıyla boy gösterdi.

GISEC'e ilk kez "ülke pavyonu" ile katılım sağlayan Türkiye, bu alandaki iddiasını ortaya koydu.

Siber güvenliğin farklı alanlarında uzmanlaşmış kümelenme üyesi 7 firma, Arap dünyasının en büyük ve etkili siber güvenlik etkinliği GISEC'te ürün ve hizmetlerini tanıttı. Fuarda HAVELSAN, STM, ARKSIGNER, LOGSIGN, CYBERWISE-SECURRENT, FORESTALL ve UITSEC yetkilileri bölgedeki teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Bölgede görev yapan üst düzey Türk yöneticiler ve firma sahipleri kümelenme firmaları hakkında detaylı bilgi alarak, bölgeye yönelik iş birlikleri hakkında görüşmeler yaptı.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesine üye 200'e yakın firmanın 400'den fazla ürün ve çözümü bulunuyor. Kümelenme, hem Türkiye'nin siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılamayı hem de ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyor.